消失的她 | 朱一龍練面部抽搐致後遺症　倪妮恨做反派：想演壞人

由朱一龍、倪妮、Janice Man（文詠珊）主演的懸疑片《消失的她》於內地上映一個多月，票房高達35億，位列中國國產犯罪片票房首位，並躋身本年度全球票房TOP10，成績斐然！電影即將於8月24日登陸香港，三位主演也特別到港宣傳，暢聊幕後故事。



《消失的她改編自1990年蘇聯電影《為單身漢設下的陷阱》，講述何非（朱一龍 飾）的妻子李木子在結婚週年旅行中離奇消失，苦尋無果之時妻子（文詠珊 飾）再次現身，何非卻堅持眼前的陌生女人並非妻子，夫妻二人似乎都有不可告人的秘密，隨著金牌律師陳麥（倪妮飾）介入到這起離奇案件中，更多的謎團慢慢浮現……（葉志明攝）

訪問當日，朱一龍、倪妮及Janice Man都以黑色電影宣傳T-shirt亮相，打扮簡約隨性。經過了一段時間的拍戲、宣傳後，三人已默契十足，非常熟絡，一談起首次合作感受，都表示非常開心，亦很享受整個過程，氛圍愉悅輕鬆。

整部戲除了反轉是亮點之外，還有很多令觀眾印象深刻的場面，譬如Janice Man與朱一龍的沙灘晚宴對手戲，兩人圍著一張圓枱晚餐，場景看似浪漫，但實際彼此試探、反復拉扯，極具戲劇張力。朱一龍透露，其實很多戲都是現場嘗試，單看劇本不知道怎麼演：「全天晚上我們都在捋（整理）那場戲，捋好了之後，我們再開始拍。」

倪妮直言自己很喜歡這場戲，大讚編排得很好：「當時監製也說，我們是要按照舞台劇的那種方式去排練、表演。」（葉志明攝）

為演繹頹廢狀態幾日不吃不睡 朱一龍練習面部抽搐致後遺症

作為新晉影帝的朱一龍演技備受認可，戲中他呈現了很多不同的狀態，情緒大起大落，甚至有點神經質，且為了演繹頹廢狀態，幾日不吃不睡。不過，朱一龍只以一句「有時得用笨辦法」輕描淡寫帶過，並事先分析角色在不同時間線的心境：「有一個『現在』的主線就是何非在找自己的太太；還有他之前的，剛到上海，片段式和李木子（黃子琪飾）情感的發展，有很多段落，我需要在開拍之前，把劇本裡每個時間段的具體心態和整個邏輯盡量捋順（整理清楚），這樣拍下來到每一場的時候心裡會準確一點。（會不會走不出來？）不會，像何非這種人趕緊跑就完了。因為我自己拍戲有一點儀式感，每一次一喊角色殺青的時候，就給自己定在那一刻和『他』告別了，從劇組回來之後再改變一下自己的狀態。」

朱一龍將角色詮釋得非常飽滿。（葉志明攝）

為了更貼近角色，表演得更加自然，朱一龍不只即場剃頭，還特別練習面部抽搐：「（臉部）找到那一塊發力的地方，盡量想讓它稍微自然一點，因為你刻意去做，你會把注意力都放在那個地方，希望調動這塊肌肉的時候，同時也不妨礙表達情感。用筆找一個著力點，針對那塊肌肉練習。我還好，我覺得練這個不是太困難。」不過拍完之後卻留下了一段時間後遺症：「去拍別的東西的時候，突然一下你一認真了之後它就開始跳。然後導演說，一龍能不能別跳了，因為有點像壞人，我說好，然後就開始注意到這個問題，開始控制一下。」

倪妮同Janice Man都很想嘗試朱一龍在戲中的角色。（葉志明攝）

首做「蛇蝎美人」Janice Man爆酒樽引關注 為克服眨眼連爆5次頭

今次在戲中做「蛇蝎美人」的Janice Man爆酒樽的場面成為熱話，同時也看到了她的另一面。為了追求「不眨眼」，呈現出狠與瘋狂的自然感覺，她盡全力做到極致：「我試過好多次，但我發現這是一個生理反應，無辦法克服，我想我已經嘗試、盡力，那我沒辦法了。」Janice Man透露自己嘗試了5次之多，即使是糖製玻璃道具，也避免不了疼痛：「第一次我其實真的好驚，但無辦法，一定不可以去想，愈想愈克服不到，所以那時當下的心情是，我要先做好這個心理準備，拍完第一次之後，我反而好好多，大概知道感受如何。但酒樽的厚薄程度不一樣，所以打下去的時候有的會痛點，有的沒有那麼痛，好難避免。」

朱一龍表示其實Janice Man拍完三次導演已經示意OK，但她本人非常執著，始終想克服眨眼。（葉志明攝）

難得嘗試新角色，又是一個多面性的人物，令Janice Man大感開心：「其實我真的無接觸過這種角色，對我來講是一個全新、無類似的可以參考，是一個非常大的挑戰。因為她是一個切換幾個不同模式的角色，從一開始一個好溫柔的老婆，到中間帶著點好危險，又有點風情和蛇蝎美人的感覺，再到後面她的真實身份，一直在切換。」

憑藉電影《消失的她》，Janice Man躋身億萬女星行列，她謙稱：「不敢當，當然很開心，但希望可以有好的作品輸出，但我覺得這個票房是屬於大家。」（葉志明攝）

戲中與朱一龍多針鋒相對場面 倪妮恨做反派：讓我演個壞人吧！

朱一龍作為男主角，與電影中的幾位女演員都有很多對手戲。飾演律師的倪妮和朱一龍的對手戲頗多，有很多針鋒相對的畫面：「要不就是他吼我，要不就是我吼他，而且我們好像爭吵、質疑彼此的戲份密度比較大，後面連的時間也比較近，我們在演的時候也想說，這麼多吵架的戲，也想有一點區別，我們就會想說看看怎麼樣去安排這連得比較近的幾場戲，能不能在表演上有點不一樣，會有一些層次。」

倪妮與朱一龍有很多質疑、爭吵戲份，但次次都予人不同的感覺。（葉志明攝）

倪妮由出道以來，從來沒有做過反派，但由於氣質清冷，演技也不錯，因此觀眾對她的呼聲很高，想不到倪妮自己也最想挑戰這類角色：「讓我演個壞人吧！其實我真的很想演壞人，像那種又瘋癲，可恨之人也有可憐之處，那個度很難演。而且不能一上來就讓人覺得你是一個壞人，大家都不用去看，就已經猜到後邊要發生什麼了。你又要在前面隱藏得很好，收得很好，你在後面釋放的表演才會更有魅力，更有爆發力。」

倪妮在戲中揸電單車出場，相當帥氣，她笑言自己很想學：「都是剪接老師給我剪得這麼帥，我只會擺襬造型，我沒有駕照。但我很喜歡，每次我說想考摩托車駕照，他們都發很多危險視頻給我，讓我不要去學。當時是有替身老師去做一些高難度動作。」（葉志明攝）

躋身「億萬女星」謙稱不敢當 Janice Man坦言無為自己set目標

其實不少內地觀眾由電影《赤道》開始已經留意Janice Man，2015年她轉戰內地市場，由劇集《風聲》到電影《誤殺2》，再到《望道》、《消失的她》等，每一個角色都不同之餘，還有很大突破，更克服語言問題，普通話幾乎零口音，箇中艱辛相信只有她自己知道。對於現在才被更多人認識及認可，Janice Man坦言她從來沒有在意過「彈起」的時間：「其實我一直都沒有太過去在意所謂爆發時間，或者某個時間點我要達到一個什麼樣的目標，因為我覺得每個人的運氣或者彈起的時間都不一樣，最緊要是你自己有無Enjoy（享受）這個過程。對於我來講，當然每個人都不容易，但起碼我好享受，一直做緊自己鍾意的事，我好鍾意演戲，好鍾意表演，我覺得我一直可以拍一些我鍾意的角色，我鍾意的劇本，這件事已經很感恩。當然，現在更多人可以見到我們的作品，見到我、認識到我，當然會更加開心。」面對自己的突破，Janice Man解釋道：「我覺得作為一個演員不要去限制自己，無論在選擇角色或者劇本，我都希望比較全面，可以給自己嘗試多點，發掘下自己多方面不同的角色，哪個類型比較適合自己，所以在選擇劇本和角色方面，我希望盡量分開一點，可能同上一個角色有一點出入，給觀眾多些新鮮感。」

Janice Man感恩沒有因為語言問題錯失過角色：「但是自己還是有一個很大的感受是會有一些困難所在，但是沒辦法，只能去克服，所以硬著頭皮學。」（葉志明攝）

場地提供：K11 Art House

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