張國榮《霸王別姬》4K 修復版將於9月首映　大銀幕上再欣賞哥哥

電影《霸王別姬》於1993年上映，不經不覺已面世三十年，《霸王別姬》當年製作費超越港幣三千多萬。它改編自李碧華同名小說，找來陳凱歌執導，張國榮、張豐毅、鞏俐及葛優主演，作為華語電影瑰寶的它曾勇奪十多項國際殊榮，包括美國金球獎最佳外語片，更是迄今唯一榮獲康城影展金棕櫚獎的華語電影，獲《時代》雜誌評為「百大不朽電影」之一，至今仍於全球各地戲院公開放映給影迷觀賞。

《霸王別姬》已面世三十年。

為迎接面世三十週年這個重要日子，湯臣（香港）特別委托海外電影修復專家，依據導演當年的創作意願為電影作出 4K數碼修復，盡力還原接近當年公映時的聲畫質素，整個修復過程前後花了接近一年時間。

《霸王別姬》花了接近一年時間修復。

今次《霸王別姬》這個 2023 年 4K 數碼修復版得到全球各地院商高度重視，日本當地已於 7 月底率先放映，接著8 月於法國；9月中於多倫多電影節；9月底在北美地區和大家見面，而湯臣（香港） 更特別授權香港電影資料館在尖沙咀文化中心大劇院舉辦香港首映，讓一眾本地影迷可以在大銀幕上再度欣賞這部光影瑰寶。

《霸王別姬》4K 數碼修復版得到全球各地院商高度重視。

香港電影資料館將於 9 月 30 日（星期六）假尖沙咀文化中心大劇院呈獻《霸王別姬》4K 修復版，並會安排兩場放映場次，分別是下午二時半的香港首映場和晚上七時半這兩個放映時段，門票一律定價為 HK$45，並於9 月1 日起在城市售票網公開發售。除電影放映外，湯臣（香港）亦特別借出《霸王別姬》多張國際版的原裝海報和其它珍貴展品，於放映當日在文化中心展出。展覽將先在香港首映當天（9 月 30 日）於文化中心 2 樓大堂（大劇院入口處）展出，持票觀眾可先睹為快。展覽其後於 10 月 4 日至 12 月 30 日移師至香港電影資料館一樓大堂免費展出，在銀幕以外延續這部電影的傳奇魅力。電影中男主角張國榮一直認為《覇王別姬》是他從影以來的代表作，今年適逢他逝世二十週年，而9月12日也是他的冥壽，再加上這部電影公映三十週年，因此這次 9 月30 日的香港首映將蘊含多重特別意義，影迷及「哥」迷萬勿錯過。