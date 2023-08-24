Rebel Moon︱未上映已宣布推導演刪剪版　薩克薛達：一個深潛旅程

《正義聯盟》（Justice League）導演薩克薛達（Zack Snyder）本年度科幻鉅製《Rebel Moon》，預計將於2023年12月22日聖誕檔期上演。《Rebel Moon》劇情講述銀河系邊緣的殖民星系，人民原本過着平靜的生活，然而野心暴君率領大軍進攻、企圖一統銀河系，殖民星系女子Kora奉命結集精英予以對抗，雙方勢將展開一段大戰。

《Rebel Moon》故事講述殖民星系女子Kora奉命結集精英予以對抗銀河系暴君。（《Rebel Moon》電影劇照）

《Rebel Moon》被認為揉合了《星球大戰》及《沙丘瀚戰》的科幻特色。（《Rebel Moon》電影劇照）

電影被認為揉合了《星球大戰》（Star Wars）及《沙丘瀚戰》（Dune）兩大經典電影的特色，加上薩克薛達過去《戰狼300》及《保衞奇俠》（Watchmen）等佳績，令作品被受全球影迷期待！

薩克薛達執導新作《Rebel Moon》，預計將於12月22日上映。（Gettyimages）

《Rebel Moon》雖然尚未上映，然而薩克薛達已率先宣布有意推出「導演刪剪版」，將會比正式上映版，額外加入一小時電影內容。由Netflix出資製作的《Rebel Moon》，原定已計劃將電影分為上下集，薩克薛達透過Netflix發聲明闡述導演版的分別：「觀眾能夠看到更多，完整地看見整幅圖畫。導演刪剪版是一個深潛的旅程，亦是我電影事業一直『惡名昭彰』地做的事。」

在《Rebel Moon》上映前，薩克薛達已宣布會推出導演刪剪版。（《Rebel Moon》電影劇照）

薩克薛達直言：「導演刪剪版是一個深潛的旅程」，對電影會有更完整的掌握。（《Rebel Moon》電影劇照）

薩克薛達過去執導的作品中，《正義聯盟》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v. Superman：Dawn of Justice）、《天姬戰》（Sucker Punch）及《保衞奇俠》等作品，均有推出導演刪剪版，當中猶以《正義聯盟》的版本最為觸目，版本中的終極波士、其他DC超級英雄與反派角色，令電影版圖更完整，情節更豐富、好睇度爆錶，亦被DC影迷認為是更完滿的版本。

薩克薛達過去有不少作品均推出導演刪剪版，最成功的一部莫過於《正義聯盟》。（《正義聯盟》導演刪剪版電影劇照）