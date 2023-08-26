女囚風暴 | 鍾欣潼做串爆監獄阿姐　「新人」周秀娜入獄即被欺凌

由鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜、吳千語、陳瀅、吳家麗等主演的電影《女囚風暴1995》（原名：女子監獄）積壓4年之久，將於8月30日上線內地網絡平台。日前發布最新預告，當中有不少激烈的爭吵及打鬥場面，即刻引起網友熱議。



《女囚風暴1995》即將上線內地各大網絡平台。（電影海報）

電影在吳千語飾演的重拾人生的女囚犯「凱莉」的旁白中拉開序幕，向來出演溫柔嬌俏角色多的阿嬌，今次化身江湖阿姐「波嫂」，一個眼神即帶觀眾入戲，囂張、蠻橫卻重情義，為手下出頭。而周秀娜則是監獄新人，一入到來即被阿嬌手下欺凌，差點被拖鞋掌摑她、打阿嬌手下遭算賬、沖涼被人踩著香皂群毆等，但她都一一頂著，被封「頂姐」；就預告片來看，最惡的要數李彩華做的「劏豬環」，是典型的黑手犯人，與戲中所有女角色包括阿嬌、周秀娜、吳千語等針鋒相對，虐待阿嬌、被周秀娜勒頸等，與眾人衝突不斷，可謂無風不起浪，勢要掀起一場腥風血雨。

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除此之外，早在1988年，已有一套鄭裕玲、夏文汐、馮寶寶等主演的電影《女子監獄》，雖然兩者製作班底完全不同，但《女囚風暴1995》的監獄服與1988年版的顏色、版型幾乎如出一轍，或是有意致敬。

1988年版《女子監獄》。（電影海報）

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