17億票房動畫《長安三萬里》香港上映　胡楓羅蘭林雅詩首映撐場

中國動畫《長安三萬里》，華麗重組大唐盛世璀璨風貌、詩意呈現歷史人物半生情誼的恢宏壯闊，票房大收17億人民幣，榮登中國影史最賣座動畫第二位。電影在香港舉行群星首映禮，一眾名人︰胡楓、 羅蘭、黃淑儀、黃允材、卓韻芝、馮皓揚、Vivienne Tam都有出席支持。

首映禮，安樂電影老闆江志強，跟胡楓、 羅蘭、黃允材等來賓合照。（電影公司提供）

《長安三萬里》上月在內地上映即掀起熱潮，讓幾千萬觀眾重拾唐詩的豐盛美好，透過動畫大電影重溫大唐的壯麗與詩人的豪情，傳揚中國文化，贏盡各界好評，更榮登中國影史最賣座動畫第2位。電影昨日（25/8）舉行首映禮，出席支持首映禮的演藝界名人計有：胡楓、羅蘭、黃允材、黃淑儀、Vivienne Tam、連炎輝、卓韻芝、可嵐、林寶玉、馮皓揚、黃文慧、岑潔儀、劉超慈、林雅詩、洪蓉蓉、許嘉浩、陳詠燊導演、吳煒倫導演、許誠毅導演、許思維導演等，場面熱鬧。

電影在內地票房已達17億人民幣。(《長安三萬里》劇照)

戲中注入不少唐詩故事。(《長安三萬里》劇照)

許誠毅都有到來支持。（電影公司提供）

原創動畫大電影《長安三萬里》，以中國唐代為背景，憑多姿多彩的極致動畫技術，帶領觀眾橫越千年，重回唐朝首都長安，想像重構一眾著名文人雅士包括「邊塞四詩人」之一的高適、「詩仙」李白、「詩聖」杜甫、「詩佛」王維、「詩隱」孟浩然等共同追逐人生理想的熱血故事。

《毒舌大狀》導演吳煒倫及《飯戲攻心》導演陳詠燊，出席首映支持。（電影公司提供）

《長安三萬里》以詩人為動畫主角，多首唐詩名句變成豐富畫面，視覺化呈現出李白筆下的「詩世界」，包括七言古詩《將進酒》中登高暢飲、縱酒高歌的豪邁奔放場面，都活現大銀幕上，帶你飛越時空，沉浸式漫遊千年前大唐長安、揚州、黃鶴樓等壯麗美景，是年度最具詩意的文學動畫鉅獻。

卓韻芝導演新作《送院途中》即將上畫。（電影公司提供）

故事大綱：榮登中國影史最賣座動畫第2位，2023暑假最強黑馬，掀起唐詩熱潮的史詩式動畫！電影重現了大唐盛世下，詩仙李白、詩聖杜甫、詩佛王維、詩隱孟浩然、邊塞詩人高適等著名詩人蕩氣迴腸的故事！安史之亂爆發後數年，吐蕃大軍攻打西南。大唐節度使高適交戰不利，長安岌岌可危。困守孤城的高適向監軍太監回憶起自己與李白的一生往事。