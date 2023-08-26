爆谷一周︱柯震東出奇熱愛《富貴逼人》　宋芸樺爆偶遇梁朝偉過程

ViuTV電視節目《爆谷一周》今日（26日）播出第三季第10集，邀請到新近上映的台灣電影《請問，還有哪裡需要加強》主演柯震東、宋芸樺、春風及導演九把刀出席節目，接受主持人谷德昭訪問。節目中，四位嘉賓均各自分享到自己喜愛的香港電影，其中宋芸樺更自爆與影帝級演員梁朝偉於電影頒獎禮上相遇，對梁朝偉極度深刻的印象！

台灣電影《請問，還有哪裡需要加強》主演宋芸樺、春風及柯震東，與導演九把刀一同出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

電影《請問，還有哪裡需要加強》劇情非常本土，以台灣的黑道大哥及一位髮型屋學徒之間的愛情故事為主軸，但亦加入不少香港元素，包括廣東話「講數」粗口對白以及致敬經典港產喜劇的細節。主持人谷德昭問及柯震東、宋芸樺最喜歡的香港電影時，柯震東出奇地表示：「其實我喜歡很多！《富貴逼人》、《開心鬼》！」柯震東提到的家庭喜劇類型令谷德昭也感到意外。柯震東續指：「我很喜歡看一家人的系列，得到頭獎、飛去國外之類，我覺得很酷！打開電視，有時候可能又重播一次，我就再看一次！」

柯震東透露自己很喜歡《富貴逼人》《開心鬼》等家庭喜劇。（《爆谷一周》節目截圖）

至於春風則透露自己很喜歡由劉德華、張敏主演的《與龍共舞》，他直言雖然劇情很老套，是「最原始的霸道總裁」，但總是覺得非常好看。而宋芸樺則自言從小沒有甚麼機會看香港電影：「長大後第一部接觸的港產片，就是王家衞導演的作品，如《重慶森林》等等。」

宋芸樺直言自小沒有機會看港產片，長大後便接觸王家衞的作品。（《爆谷一周》節目截圖）

宋芸樺亦舉例由王家衞執導、梁朝偉主演的《重慶森林》。（《爆谷一周》節目截圖）

被現場的同演笑指裝成眼光很高級、藝術品味，大笑一番後，宋芸樺續指：「但後來因為我拍攝了《我的少女時代》，裡面的角色最喜歡《家有囍事》，於是便將系列都看完，才體會到喜劇很難演！讓人笑比讓人哭更難！」

宋芸樺自言看過《家有囍事》系列後，感覺拍攝喜劇很困難，表示「讓人笑比讓人哭更難」。（《爆谷一周》節目截圖）

最後九把刀亦分享了自己最喜歡的香港電影，他表示：「看得最多的可能是《鎗火》，第二部是《嚦咕嚦咕新年財》，亦因此在電影中有致敬《嚦咕嚦咕新年財》的橋段。」

九把刀則自爆看過最多次的港產片是杜琪峯執導的《鎗火》，亦非常喜歡《嚦咕嚦咕新年財》，所以在新作中有致敬的部分。（《爆谷一周》節目截圖）

宋芸樺偶遇梁朝偉

谷德昭在節目上，亦問及三位年輕演員最喜歡的演員，其中宋芸樺表示：「我喜歡的演員有太多，例如張曼玉或者梁朝偉。」宋芸樺更自爆偶遇梁朝偉的經歷：「我上次來香港遇到梁朝偉先生，他就散發一股得特別的氣質！我很喜歡觀察每個演員，私底下和螢幕上的樣子。」

自言喜歡梁朝偉的宋芸樺，表示自己會觀眾每位演員私底下的表現與銀幕上的分別。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭笑言宋芸樺有否覺得梁朝偉本人比銀幕上反應更慢，宋芸樺笑指：「對！他反應真的很慢！我跟他說恭喜他得獎，他就說『我不知道發生甚麼事』，很淡定！」

宋芸樺亦提到在頒獎禮上偶遇梁朝偉的經歷。（《爆谷一周》節目截圖）

宋芸樺上前祝賀梁朝偉得獎時，梁朝偉當時說：「我不知道發生甚麼事」，令宋芸樺覺得梁朝偉很可愛。（《爆谷一周》節目截圖）

而柯震東亦提及最喜歡梁朝偉，表示：「我主要喜歡他現在與以前飾演《東邪西毒》時，有很大的落差。他任何類型都能演，我覺得很神奇！」而春風則分享自己喜愛的香港演員時，則坦言：「我單純很喜歡周潤發，他的氣場很強！」而谷德昭則笑言春風於《請問，還有哪裡需要加強》裡，有一種吊兒郎當的感覺，與周潤發早期有相似之處，於是被柯震東與宋芸樺笑指為「小發哥」！

柯震東亦提到很喜歡梁朝偉。（《爆谷一周》節目截圖）