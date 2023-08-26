《叛諜裁判3》劇情+角色簡介　68歲丹素華盛頓終極一戰

改編美國經典同名犯罪劇集，由金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的《叛諜裁判》系列，頭兩集全球大收接近4億美元（約30億港元）！2023年終於迎來系列最終章《叛諜裁判3：終極一戰》（The Equalizer 3），繼續由《七俠蕩寇誌》動作大導演安東尼奎克執導，丹素華盛頓再度化身正義判官，加上《盜海豪情：8美千嬌》新生代實力女星狄高達芬寧，決戰不公義！

丹素華盛頓第三度演出退役DIA特務Robert McCall，為被欺壓的平民挺身而出，以暴制暴。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

作為「三部曲」終章，導演奎克與丹素破紀錄五度合作，拍攝時一直是以「飛紙仔」配合「爆肚」演出。丹素華盛頓表示，這將是他最後一次飾演麥戈（McCall）這位已成為他演藝生涯的經典角色之一的人物，「跟前兩部電影不同，今次故事關於麥戈的救贖，如何放下他那沉重的過去。」

丹素華盛頓表示，這將是他最後一次飾演麥戈（McCall）這位已成為他演藝生涯的經典角色之一的人物。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

故事大綱

前突擊隊員麥戈自退下火線以來，一直想放下自己的駭人過去；每當他以暴枉法地為無辜受害者討回公道時，竟出奇地找到一絲的平和及慰藉…… 正在意大利南部生活的麥戈，看似找到了他的歸宿，卻發現身邊的新朋友全都受到當地黑幫的欺壓操控。隨著事態嚴重性升級生死攸關，麥戈感到必須挺身而出守護身邊朋友，以暴制暴隻手痛擊這班黑手黨！

作為「三部曲」終章，導演奎克與丹素破紀錄五度合作，拍攝時一直是以「飛紙仔」配合「爆肚」演出。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

與丹素華盛頓合作最多次導演

導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）指 ，「我想繼續探索處於邊緣的人的故事，麥戈就一直處於邊緣狀態。他為了什麼而活？他的妻子走了；好友蘇珊（瑪莉莎莉奧 Melissa Leo 飾）走了。看似他做的是對的事，但卻不斷受到懲罰… 我認為他正處於邊緣，要考慮他的一生要做什麼。」

丹素華盛頓現年68歲，仍然演出動作電影。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

將《叛諜裁判3：終極一戰》算在內，奎克跟已故導演東尼史葛（Tony Scott 1944–2012）並列為與丹素華盛頓合作最多次數的導演，兩位導演各佔五部電影。丹素表示，他與奎克數度合作的原因有很多：「他的創作精神成熟、為人謙遜、眼光遠大又有理想，作為導演的天賦和經驗絕對是毋庸置疑的。」奎克則說，目擊丹素華盛頓「爆肚」演出，是一種獨特的體驗，「拍攝時，我會給丹素『飛紙仔』，他的臨場反應就是最有趣的演出。所以，我不時告訴其他演員，必須跟丹素『同步』配合。」

天才女星狄高達芬寧

當麥戈開始與黑手黨抗爭時，他向中央情報局（CIA）求助，打電話給一位素未謀面、由狄高達芬寧（Dakota Fanning）飾演的年輕特工愛瑪（Emma），這是她跟丹素華盛頓合作的第二部電影，上次合作時，她還只是童星，二人合演了《鑣火》(Man on Fire)。此後，兩人一直保持聯繫，「我認識丹素好多年，他其中一位女兒是我的密友之一。」

飾演女主角的Dakota Fanning，原來早於19年前與丹素華盛頓合作過！（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

「丹素非常錫住狄高達，」監製托德伯克（Todd Black）說。「你可以看到他倆在片場有講有笑，有時又竊竊私語。看到他們同場演出，真是太神奇。」丹素華盛頓說，芬寧九歲時已具備成年女演員的才能，「現在她大個女了，才華依然，演員的前途依然無可限量。」電影簡介