老闆娘3︱晶女郎徐冬冬拍網大合作吳卓羲　狂晒性感身材零死角

內地網大《老闆娘3》，由香港演員吳卓羲夥拍內地超性感女星徐冬冬拍攝，在兩部廣受歡迎的前作後，再次挑戰女性主打的動作類型，並由系列女主角徐冬冬重磅回歸！劇情講述徐冬冬飾演的鐵嘉文是一位前國際刑警，因為痛失愛人而隱姓埋名，成為一位健身室老闆娘，手下有吳卓羲飾演的健身教練孟京，喜喜與東妮兩位美豔火辣的女教練。然而鐵嘉文卻面對針對自己的陰謀，更連累到身邊的喜喜與東妮，於是鐵嘉文便決意出手為姊妹伸張正義！

《老闆娘3》繼續由系列女主角徐冬冬主演，形象非常性感，晚裝造型亦掩蓋不住曲線身段。（《老闆娘3》電影劇照）

徐冬冬更於《老闆娘3》海報上大晒黑絲長腿造型，並與香港演員吳卓羲合作。（《老闆娘3》電影海報）

徐冬冬於《老闆娘3》裡隱姓埋名成為一位健身室老闆娘，吳卓羲、解斯童與蔡祥寧為旗下的教練。（《老闆娘3》電影劇照）

主演《老闆娘3》的徐冬冬在電影中不乏性感演出，不論高貴晚裝造型或運動裝均展現曲線身段，大晒豐滿性感上圍。現年23歲的徐冬冬，生於黑龍江哈爾濱，擁有漢族及朝鮮族血統，早期為模特兒，及後進軍電視及電影，曾參演《賭城風雲III》、《追龍》、《長安伏妖》等電影，為近年被力捧的「晶女郎」之一。

作為王晶力捧的「晶女郎」，徐冬冬曾於《追龍》裡飾演神秘而性感的玫瑰一角，與影帝劉德華合作。（《追龍》電影劇照）

徐冬冬與劉德華於《追龍》合作。（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬與甄子丹於《追龍》合作。（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬除了活躍於內地影壇，亦不時於社交媒體上分享性感美照，向粉絲大派福利，不論旗袍、性感內衣或運動裝均難掩她的性感好身材。除了飽滿上圍及纖細長腿，熱愛運動的徐冬冬亦練出緊緻腹肌，形象健康性感零死角，難怪成為新一代王晶力捧的女演員！

徐冬冬不時於社交媒體向粉絲大派性感福利照。（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬熱愛運動，連運動裝也包不住她的豐滿上圍！（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬亦練成一副緊緻腹肌！（徐冬冬IG圖片）

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