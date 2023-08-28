阿蘇嘉︱劉承羽「中意」混血外貌出眾 曾合作甄子丹拜楊紫瓊為師
撰文：莫匡堯
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《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並推出首季頭兩集，將於每星期三持續更新。劇集首次將動畫《複製人之戰》（Clone Wars）女主角阿蘇嘉真人化，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演，更夥拍新銳華裔女演員劉承羽（Natasha Liu Bordizzo），飾演未完成絕地武士訓練的曼達洛族徒弟Sabine Wren，一出場便上演《星球大戰》史上首場「女女激光劍大戰」，非常有看頭！
觀眾或許對劉承羽感到陌生，然而現年29歲的劉承羽，其實早於2015年首次踏入大銀幕，並拍攝Netflix斥資、延續華語電影經典《臥虎藏龍》的續作《臥虎藏龍：青冥寶劍》，飾演楊紫瓊以外的第二女主角雪瓶。在電影中，雪瓶為雖然另有師父，然而亦在楊紫瓊飾演的俞秀蓮門下苦練劍法，矢志為自己的師父報仇。
作為華語電影新一代極具潛力的武力女演員，劉承羽更於《臥虎藏龍》北京發布會上，正式拜楊紫瓊為師，成為親傳徒弟！劉承羽從楊紫瓊手上接過「青冥寶劍」，並向座上的楊紫瓊奉上拜師茶，象徵兩代華語電影武打女星的交接，最後更與蜚聲國際的香港武打電影導演袁和平三代合照！
劉承羽於1994年生於澳洲悉尼，父親擁意大利血統、母親則為華人，故擁有「中意」混血美貌。劉承羽自幼學習武術及跆拳道，並晉升至黑帶，踏進大銀幕前，劉承羽亦於求學時期開始成為模特兒，更為了追尋演藝事業而休學法律系學位。