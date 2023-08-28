阿蘇嘉︱劉承羽「中意」混血外貌出眾　曾合作甄子丹拜楊紫瓊為師

《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並推出首季頭兩集，將於每星期三持續更新。劇集首次將動畫《複製人之戰》（Clone Wars）女主角阿蘇嘉真人化，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演，更夥拍新銳華裔女演員劉承羽（Natasha Liu Bordizzo），飾演未完成絕地武士訓練的曼達洛族徒弟Sabine Wren，一出場便上演《星球大戰》史上首場「女女激光劍大戰」，非常有看頭！

《星球大戰》全新劇集《阿蘇嘉》，以黑武士Anakin Skywalker的唯一親傳弟子阿蘇嘉為女主角，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

曼達洛族的Sabine Wren，是阿蘇嘉的徒弟之一。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

劉承羽飾演的Sabine，上演了《星球大戰》史上首場「女女激光劍大戰》！（《阿蘇嘉》劇集截圖）

觀眾或許對劉承羽感到陌生，然而現年29歲的劉承羽，其實早於2015年首次踏入大銀幕，並拍攝Netflix斥資、延續華語電影經典《臥虎藏龍》的續作《臥虎藏龍：青冥寶劍》，飾演楊紫瓊以外的第二女主角雪瓶。在電影中，雪瓶為雖然另有師父，然而亦在楊紫瓊飾演的俞秀蓮門下苦練劍法，矢志為自己的師父報仇。

楊紫瓊與劉承羽分別為電影的第一、二女主角。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

劉承羽的角色雪瓶，本來另有師父，可惜師父寒梅被殺，於是在楊紫瓊飾演的俞秀蓮門下苦練劍法。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

劉承羽與楊紫瓊在電影中為「師徒」關係。（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

劉承羽亦於電影男主角甄子丹有不少戲份！（《臥虎藏龍：青冥寶劍》電影劇照）

作為華語電影新一代極具潛力的武力女演員，劉承羽更於《臥虎藏龍》北京發布會上，正式拜楊紫瓊為師，成為親傳徒弟！劉承羽從楊紫瓊手上接過「青冥寶劍」，並向座上的楊紫瓊奉上拜師茶，象徵兩代華語電影武打女星的交接，最後更與蜚聲國際的香港武打電影導演袁和平三代合照！

劉承羽於《臥虎藏龍：青冥寶劍》北京發布會上，向楊紫瓊拜師，單膝下跪奉茶。（視覺中國）

劉承羽更於楊紫瓊手上接過「青冥寶劍」，象徵兩代華語電影武打女星的傳承。（視覺中國）

楊紫瓊與徒弟劉承羽。（視覺中國）

劉承羽更與蜚聲國際的香港武打動作導演袁和平及師父楊紫瓊三代同照。（視覺中國）

劉承羽於1994年生於澳洲悉尼，父親擁意大利血統、母親則為華人，故擁有「中意」混血美貌。劉承羽自幼學習武術及跆拳道，並晉升至黑帶，踏進大銀幕前，劉承羽亦於求學時期開始成為模特兒，更為了追尋演藝事業而休學法律系學位。

劉承羽現年29歲，生於澳洲悉尼，父親為意大利人、母親則為華人，故擁有「中意」血統。（劉承羽IG圖片）

劉承羽自幼學習武術及跆拳道，更晉升至黑帶之列。（劉承羽IG圖片）

劉承羽於求學時期已成為模特兒。（劉承羽IG圖片）