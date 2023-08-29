七月返歸︱AK江𤒹生恨拍動作片　太保：要打人、就要畀人打先！

「夏日國際電影節」昨日（28日）舉行港產驚悚靈異電影《七月返歸》亞洲首映，導演謝家祺與監製文佩卿攜同MIRROR副隊長Anson Kong江𤒹生、太保、譚玉瑛、黃梓曜、黃梓樂等一眾演員出席。《七月返歸》講述江𤒹生飾演的向榮自小擁有陰陽眼，亦因此被受排擠，移居外地後得悉母親於香港自殺未遂，於是回港並發展舊居一連串疑幻似真的怪事，太保與譚玉瑛則飾演一對老夫老妻，亦為AK一角的鄰居。

《七月返歸》於香港舉行亞洲首映，AK江𤒹生、太保、譚玉瑛等主演一同出席。（胡凱欣 攝）

主演《七月返歸》的太保與譚玉瑛於首映上接受訪問，譚玉瑛姐姐表示：「其實整套戲我都未睇，但我覺得導演做咗好多準備功夫，剩係同我傾計都傾好耐，佢嘅全程投入係值得好好嘅成績！」太保：「新晉導演拍恐怖片要花好多功夫，佢已經好努力，希望可以嚇到觀眾啦！」

太保與譚玉瑛於《七月返歸》首映上接受訪問，二人先後盛讚AK江𤒹生的表現。（陳順禎 攝）

拍攝現場位處工廈，沒有冷氣又正值盛夏，譚玉瑛表示：「一講起冇冷氣就諗起當日嘅情境！但工作人員好好，拿住風扇追住我，有時都覺得唔好意思，好似大爺咁！」希望觀眾能夠看到《七月返歸》團隊的努力。對於AK的表現，作為老前輩的太保亦大讚：「我自己對後起之秀，猶其是AK，覺得喺現場係好用心！都會問下我哋意見，佢嘅態度非常好！」譚玉瑛亦表示AK非常細心、尊重前輩：「佢有櫈都讓畀我坐先！」

太保與譚玉瑛首次合作，於《七月返歸》裡飾演一對老夫老妻。（陳順禎 攝）

太保亦表示在拍攝期間，AK有向他詢問意見：「佢有問過我！佢好想拍一部商業嘅動作片，我就話大把機會啦！」從香港武打電黃金年代出身的太保，表示有給予AK適當的學習方向：「我其實有同佢講過（要練功夫動作），呢啲係最基本啦！由畀人揼開始，要打人就要畀人打先！要學防備、保護自己嘅安全。」而譚玉瑛亦盛讚：「我相信佢作為一個跳舞嘅人，身手一定好敏捷！」更以《七月返歸》其中一場場作戲為例：「我自己覺得佢嘅表現出乎我意料之外，因為當初對佢唔係太過認識，唔知佢嘅表現會係點。但係當佢有場戲，要一腳踢跌張枱，有好多杯碟，嚇到我呢！」