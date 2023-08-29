吳彥祖高中靚仔樣曝光　馮德倫意外錯重點：你做咩笠住垃圾膠袋？

男神吳彥祖近年主力於荷里活發展，拍攝美劇及電影作品，甚少參與香港電影，觀眾對吳彥祖的印象亦停留於七八年前的大銀幕上。作為香港一代「ABC」男神，吳彥祖早於1998年從美國赴香港出道，當年二十出頭的吳彥祖參演了《美少年之戀》，相信不少觀眾亦對當時這位「美少年」留有深刻的印象。

吳彥祖近年甚少參演香港電影，主要集中於荷里活發展。（視覺中國）

吳彥祖憑1998年電影《美少年之戀》出道，當年的吳彥祖簡直無敵！（《美少年之戀》電影截圖）

今日（29日）吳彥祖於社交媒體上，分享數張少年時代於美國就讀高中期間的相片，相片中可見吳彥祖的英氣的五官早已成形，在高中已奠定男神地位。而吳彥祖在其中兩張相片中，單邊嘴角上揚地笑着看鏡頭，一臉「Bad boy」的表情足以電暈一眾粉絲，連吳彥祖亦於帖文裡自嘲：「找到一些高中年刊的相片！我整個高中過程都看似不懷好意，而我想我的表情也相當明顯！」

吳彥祖在高中相片中，單邊嘴角上揚地笑着直望鏡頭，極有Bad boy的感覺！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖的高中照片中，靚仔樣早已成形！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖上載照片不久，已吸引過萬粉絲讚好，亦有不少網民留言盛讚吳彥祖，其中有網民驚嘆：「天生男神！」連谷德昭亦表示：「嘩！你當時有一點李小龍的韻味！」而與吳彥祖合演《美少年之戀》的馮德倫則「看錯重點」，點出唯一一張彩色照中的怪誕之處，留言表示：「你為甚麼穿着垃圾膠袋？」雖然吳彥祖未有解釋「垃圾膠袋造型」的來頭，但相信以吳彥祖的顏值，就算垃圾膠袋也能夠配襯成造型！