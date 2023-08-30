老闆娘3︱吳卓羲拍網大文戲武打極盡尷尬　李嘉連斃四人竟然甩褲

內地網絡大電影《老闆娘3》，由「內地第一美胸」徐冬冬、吳卓羲、李嘉、何浩文、解斯童、蔡祥寧等中港兩地演員合演，在兩部前作大受歡迎後再度重磅回歸！《老闆娘3》劇情講述徐冬冬飾演的鐵嘉文是一位前國際刑警，因為一次任務中痛失愛人而隱姓埋名，成為一位健身室老闆娘，手下有吳卓羲飾演的健身教練孟京，以及解斯童、蔡祥寧分別飾演的性感女教練喜喜、東妮。然而幾位邪惡富二代、黑道霸王及小白臉明星卻聯手對付健身室的一眾，天真的女教練喜喜更慘被先騙色、後輪暴致死，令鐵嘉文與孟京決意出手伸張正義！

《老闆娘3》由「內地第一美胸」徐冬冬（左二）、吳卓羲、解斯童（右二）及蔡祥寧（左一）等中港兩地演員主演。（《老闆娘3》電影截圖）

徐冬冬於《老闆娘3》海報上大晒黑絲長腿造型，並與香港演員吳卓羲合作。（《老闆娘3》電影海報）

文戲武打極盡尷尬

由香港演員吳卓羲飾演的男主角孟京，原本是一位黑道小混混，與弟弟行走江湖講求義氣，一次與黑道大哥對質、爭取應得錢財時，卻被女反派「食夾棍」，殺死大哥之餘更陷害孟京弟弟，令孟京不得不退出江湖，後來弟弟更於獄中被仇家所殺。吳卓羲出場之時於餐廳做廚師，因為流氓食客搗亂而出手，大義凜然之姿極為老套。

吳卓羲於《老闆娘3》出場之姿，大義凜然得相當老套。（《老闆娘3》電影截圖）

吳卓羲於徐冬冬、解斯童、蔡祥寧等美女面前對付流氓。（《老闆娘3》電影截圖）

吳卓羲於《老闆娘3》的武打戲「一板一眼」得相當生硬。（《老闆娘3》電影截圖）

劇情結局裡，吳卓羲打低「有牙齒印」的女反派後，趕到李嘉飾演的黑道霸王豪宅中，解救捱打的徐冬冬，與李嘉上演一場肉搏大戰。吳卓羲一開始飛踢解救徐冬冬，更與李嘉纏鬥後，使出絕招、一拳打向李嘉面部，在慢鏡之下吳卓羲表情兇狠、演技極具香港漫畫風格，而中拳的李嘉雖然合埋眼中拳、面容卻毫不扭曲，大大減低吳卓羲「重拳」之下的威力！

吳卓羲在電影裡的打戲相當「肉緊」。（《老闆娘3》電影截圖）

吳卓羲痛毆李嘉逐格睇：

+ 6

而文戲方面，吳卓羲的對白亦相當公式，除了兩次強調「上天不會讓壞人永遠贏的！」，更在一直未有明確感情線下，結尾向徐冬冬老土表白，對老闆娘講出一句「可能老天爺會送一個老闆給妳」、然後拉下太陽眼鏡指向自己，演繹極盡尷尬，令徐冬冬的角色亦當場傻眼！

吳卓羲在擊敗李嘉、勇救徐冬冬後，便講出電影名句「上天不會讓壞人永遠贏的」，文戲部份相當尷尬。（《老闆娘3》電影截圖）

吳卓羲老套表白逐格睇：

+ 1

李嘉武技爆發竟然甩褲

飾演黑道霸王的李嘉，在標誌性的光頭上加上「泰臣」風格紋身，令角色更添霸氣，加上一身「𡃁坤」大領裇衫西裝，極具港產江湖味。向來好身手的李嘉，於《老闆娘3》裡有多場打戲發揮，其中武技大爆發之處莫過於出手突襲四位富二代、以皮帶從後箍頸、再施展過肩摔一口氣連斃四人！只是在連串霸氣武打動作後，李嘉竟然在屍體前甩褲，再從容地拉起長褲、套回皮帶，盡失前段所鋪排的霸氣，「笑位」的鋪墊亦啼笑皆非。

李嘉於《老闆娘3》的黑道霸王造型，極具「𡃁坤」味。（《老闆娘3》電影劇照）

李嘉更於標誌性的光頭上加上「泰臣」風格紋身。（《老闆娘3》電影劇照）

+ 3

「內地第一美胸」被女配搶鏡

《老闆娘3》在前作女主角徐冬冬再度演出外，亦加入兩位美女演員解斯童與蔡祥寧飾演女配角。徐冬冬作為「內地第一美胸」，於《老闆娘3》雖然靠不少造型突出曲線身段，卻慘被上圍同樣豐滿的解斯童搶鏡！現年28歲的解斯童，同樣擁有一副導彈級身材，在電影中不論運動裝、泳衣或內衣造型都一樣噴血性感！

「內地第一美胸」徐冬冬（中）雖然在電影中形象性感，但卻比造型暴露的女配解斯童（右）搶盡風頭。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童於電影中不乏性感造型與展現機會。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童於電影中幾乎被四位富二代非禮。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童的運動裝相當暴露。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童的泳裝照亦非常性感，大晒豐滿上圍。（《老闆娘3》電影截圖）

電影初段，解斯童於更衣室裡上演一段被偷窺橋段，更模仿《香港奇案之強姦》邱淑貞跳豔舞一樣色誘色狼，解斯童更於電影中解下內衣、露出胸前乳貼，直達網大性感巔峰！

《老闆娘3》的偷窺情節，似有模仿香港經典犯罪情色電影《香港奇案之強姦》裡，邱淑貞刻意跳豔舞挑逗偷窺者的橋段。（《香港奇案之強姦》電影截圖）

解斯童被偷窺片段逐格睇：

+ 4

慘被落藥輪流施暴致死

解斯童於《老闆娘3》裡飾演的喜喜，是一位純真少女、從未拍拖，因為偶然機會拍攝告廣告後，認識了「鴨王」何浩文飾演的人氣偶像PAT，更獻身予偶像！喜喜迷戀偶像的同時，亦逐步墮入圈套，PAT背後的老闆竟為黑道霸王李嘉，而金主則是曾於健身室裡企圖非禮喜喜的富二代「鹹濕四公子」。

面對偶像，解斯童飾演的喜喜非常心動。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童被偶像拉下內衣帶，以雙手托胸，非常香豔！（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童最終亦向偶像獻身。（《老闆娘3》電影截圖）

喜喜為了繼續與PAT交往及進軍演藝圈，答應陪伴四位富二代一段時間，卻被色心起的四位富二代出手施暴，強行餵喜喜吞食大量粉狀精神科藥物後，趁喜喜迷糊之際，四人輪流施暴！喜喜的好友東妮，更被女反派毆傷，眼白白看着喜喜被輪暴。

解斯童被偶像及黑道霸王強迫陪伴四位曾企圖非禮自己的富二代。（《老闆娘3》電影截圖）

四位富二代出手侵犯解斯童。（《老闆娘3》電影截圖）

四位富二代更強迫解斯童吞服粉狀精神科藥物。（《老闆娘3》電影截圖）

四位富二代輪流向解斯童施暴。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童戲中好友，蔡祥寧飾演的東尼，眼白白看着喜喜被人輪流施暴。（《老闆娘3》電影截圖）

最後喜喜與東妮昏迷下被丟在健身室前，老闆娘嘉文發現後雖然已立刻送二人入院診治，可惜喜喜吞服過量精神科藥物及被多次施暴、東妮亦傷重過度，以致雙雙不治。雖然《老闆娘3》劇情意識驚人地出位，然而畫面上卻未達三級，而解斯童亦只在電影裡大晒深邃胸線及長腿，並未親身上演床上戲份。