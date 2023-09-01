印度低成本登月惹關注　比路蘭拍《星際啟示錄》平一半有多

印度太空總署上周三宣布成功完成首項登月計劃，發射無人月球車成功進行軟著陸，成為人類歷史第四個成功以月球車登月的國家，僅次於前蘇聯、美國及中國。據報印度登月計劃斥資61億盧比（約港幣5億7800萬元），完成月球飛船三號（Chandrayaan-3）的研發及發射任務，預算非常有限。



印度上月成功執行登月任務，成為繼前蘇聯、美國及中國後，第四個以月球車登月的國家。（視覺中國）

印度登月車「月球飛船三號」成功從着陸器駛到月球表面的一刻。（視覺中國）

印度月球車「月球飛船三號》拍攝着陸器的照片。（視覺中國）

印度月球飛船三號的成本，低廉得難以想像，相比荷里活拍攝不少太空科幻電影的成本更為低廉。以早前推出《奧本海默》（Oppenheimer）的基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）為例，於2014年推出的太空科幻作品《星際啟示錄》（Interstellar），製作費用便高達1億6500萬美元（約港幣12億9400萬元），比印度的登月任務成本高超過一倍！

基斯杜化路蘭作品《星際啟示錄》拍攝成本比印度登月任務高超過一倍！（《星際啟示錄》電影劇照）

而荷里活其他高成本科幻電影作品，如《引力邊緣》（Gravity）及《火星任務》（The Martian），成本亦分別高達1億美元（約港幣7億8400萬元）及1億800萬元（約港幣8億4700萬元），均比印度的真．登月任務成本更高昂！

《引力邊緣》的拍攝成本為1億美元，亦高於印度登月任務。（《引力邊緣》電影劇照）

《火星任務》的拍攝成本亦高達1億800萬美元！（《火星任務》電影劇照）

印度曾於2019年執行月球飛船二號（Chandrayaan-2）任務，可惜任務失敗，月球車於任務期間撞毀。當時任務成本為80億盧比（約港幣7億5800萬元），比月球飛船三號高墻過三成，是次成功發射的任務，亦因為吸收了不少失敗經驗，經過太空工程師改良下，所以比二號飛船的成本更低！