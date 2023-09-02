阿蘇嘉︱反派女Jedi意外成焦點 超清秀五官撞樣Marvel「紅女巫」
撰文：莫匡堯
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《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並已推出首季頭三集，將於每星期三持續更新。劇集於迪士尼旗下串流平台Disney+上架後，便成為外國星戰迷追看的劇集，並熱切討論劇情及人物角色，其中除了女主角阿蘇嘉、華裔演員劉承羽飾演的Sabine Wren外，連反派女學徒Shin Hati也被受觸目！
在《阿蘇嘉》首集與Sabine Wren上演《星球大戰》史上第一場真人女女激光劍大戰的Shin Hati，由烏克蘭裔演員Ivanna Sakhno飾演，作為叛變投向原力黑暗面的絕地武士Baylan Skoll的徒弟，Shin Hati在劇情設計上已經為Sabine的對照角色，二人相信亦將會再次以劍術較量！
現年25歲的烏克蘭演員Ivanna Sakhno，於1997年生於烏克蘭首基輔，並於13歲先後遷往加拿大及美國，開始求學及追尋演藝路途。除了參演烏克蘭電影及電視作品，Ivanna亦於2018年參演首部荷里活重磅鉅製《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）。
近日不少網民討論Ivanna的表現時，除了盛讚她精彩演活首位真人版邪派女絕地武士外，更有不少人表示Ivanna激似主演Marvel超級英雄「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），更將《阿蘇嘉》與Marvel紅女巫的劇照進行比對，發覺二人在眼睛、鼻型及臉型上確有相似之處，而一直束上短髮的Ivanna，更帶有一鼓中性的英氣，氣質相當獨特！