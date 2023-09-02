阿蘇嘉︱反派女Jedi意外成焦點　超清秀五官撞樣Marvel「紅女巫」

《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並已推出首季頭三集，將於每星期三持續更新。劇集於迪士尼旗下串流平台Disney+上架後，便成為外國星戰迷追看的劇集，並熱切討論劇情及人物角色，其中除了女主角阿蘇嘉、華裔演員劉承羽飾演的Sabine Wren外，連反派女學徒Shin Hati也被受觸目！

《星球大戰》全新劇集《阿蘇嘉》，以黑武士Anakin Skywalker的唯一親傳弟子阿蘇嘉為女主角，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

除了阿蘇嘉與徒弟Sabine Wren外，女反派Shin Hati亦成為觀眾焦點。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

在《阿蘇嘉》首集與Sabine Wren上演《星球大戰》史上第一場真人女女激光劍大戰的Shin Hati，由烏克蘭裔演員Ivanna Sakhno飾演，作為叛變投向原力黑暗面的絕地武士Baylan Skoll的徒弟，Shin Hati在劇情設計上已經為Sabine的對照角色，二人相信亦將會再次以劍術較量！

Ivanna Sakhno飾演的Shin Hati，在劇情設計上為Sabine Wren注定的對手。（《阿蘇嘉》劇集劇照）

現年25歲的烏克蘭演員Ivanna Sakhno，於1997年生於烏克蘭首基輔，並於13歲先後遷往加拿大及美國，開始求學及追尋演藝路途。除了參演烏克蘭電影及電視作品，Ivanna亦於2018年參演首部荷里活重磅鉅製《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）。

Ivanna Sakhno是一位烏克蘭演員，現年25歲。（Getty Images）

《悍戰太平洋2：起義時空》為Ivanna Sakhno的荷里活重磅代表作。（《悍戰太平洋2：起義時空》電影劇照）

近日不少網民討論Ivanna的表現時，除了盛讚她精彩演活首位真人版邪派女絕地武士外，更有不少人表示Ivanna激似主演Marvel超級英雄「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），更將《阿蘇嘉》與Marvel紅女巫的劇照進行比對，發覺二人在眼睛、鼻型及臉型上確有相似之處，而一直束上短髮的Ivanna，更帶有一鼓中性的英氣，氣質相當獨特！

Ivanna Sakhno被外國星戰迷認為與Marvel女超級英雄相貌極為相似！（《奇異博士2：失控多重宇宙》電影劇照）

對比《阿蘇嘉》的劇集畫面，與伊莉莎伯奧遜的「紅女巫」確有相似之處！（《阿蘇嘉》劇集截圖/《奇異博士2：失控多重宇宙》電影劇照）

不知道Ivanna Sakhno又有沒有潛質成為「紅女巫」接班人？（Ivanna Sakhno IG圖片）