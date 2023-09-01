《救參的士》河正宇拍被狗追工作人員遭咬傷　朱智勛苦練阿拉伯文

《與神同行》地獄使者河正宇、朱智勛再度聯手，《屍戰朝鮮》導演金成勳執導，斥資200億韓圜製作的新作《救參的士》，改編自1986年韓國外交官於黎巴嫩被綁架事件，遠赴摩洛哥及意大利取景，歷時7個月拍攝，絕對是今年備受矚目的韓國動作鉅獻。（上映日期︰9月7日）



二人不打不相識。（《救參的士》劇照）

故事講述外交官敏俊（河正宇 飾）一直無法脫離中東分局，某天接聽了於黎巴嫩失蹤超過一年的外交官同事的暗號，為了一展抱負到美國分局工作，只好親自請纓到黎巴嫩部署億萬贖金的救參行動！敏俊帶著鉅額贖款隻身前往黎巴嫩，誤打誤撞上了韓籍的士司機兼騙子潘秀（朱智勛 飾）的車，更招來軍隊及黑幫攔途截劫，被迫殺入子彈橫飛的奪命公路！身處黎巴嫩的敏俊每一秒都在鬥智鬥力，到底單憑二人之力可否完成國家級任務？

河正宇難忘被狗追一幕︰「還有工作人員被狗咬傷。」（《救參的士》劇照）

《救參的士》有七成的場景都在摩洛哥取景，河正宇和朱智勛也在當地待了5個月。河正宇提到戲裡最恐怖的一場動作戲，就是被數十隻野狗追，現場還有救護車待命，嚇得他魂飛魄散，更直呼那幕他的演技超逼真。河正宇透露當地的野狗比治安還可怕，笑稱：「咬到的話就大件事！我還想是不是金成勳導演不給狗吃飯。」河正宇說：「拍攝那場戲的第一天狀況還可以，但第二天野狗們就開始變得粗暴，當導演一喊『Cut』的時候，牠們就發出悲嗚聲，甚至還有工作人員被狗咬傷。電影裡我沒有穿護具，必死奔跑就是我的實際心情。」

河正宇和朱智勛在摩洛哥拍了5個月時間。（《救參的士》劇照）

河正宇被野狗追後更即興衷心說出對白：「真的太累了」，金成勳導演透露：「當時我心想『有這句對白嗎？』還查看了劇本呢。那一段還有爆破畫面，如果有失誤就要重拍，我想『真的太累了』應該蘊含了河正宇和『敏俊』的心情。」河正宇自認膽小，「智勛玩機動遊戲時很自在，又享受極限運動，但我完全不行，在《救參的士》裡我還有在大廈頂樓墜落的情節，非常恐怖，我其實很擔心，別人吊兩條威也，我要吊三條！在準備拍攝那場戲前我只能祈禱，然後努力做伸展運動拉好筋，接下來就依照動作團隊的指示去做。」

金成勳導演稱讚朱智勛真的很會開車，觀眾可入場一睹他超班的開車技術。（《救參的士》劇照）

而朱智勛在《救參的士》中飾演一名在黎巴嫩工作的的士司機，他為了角色特地苦練阿拉伯語和法語對白，但他苦笑表示：「我完全看不懂阿拉伯文，就像外星語一樣！因為要放感情演戲，但即使熬夜兩天背誦阿拉伯文對白，仍很快忘光了，直到現在我仍完全不記得任何一點阿拉伯語！法語的話，因為常常看法國電影所以習慣了。」朱智勛曾和金成勳導演合作過熱爆韓劇《屍戰朝鮮》，他5年前就收到《救參的士》的邀約，據說當時河正宇已決定要演出，因此朱智勛馬上點頭，但也笑說：「後來我看了劇本，感到十分後悔，若《屍戰朝鮮》是很辛苦的作品，《救參的士》就是極限生存記。」

朱智勛為了角色特地苦練阿拉伯語和法語對白：「我完全看不懂阿拉伯文，就像外星語一樣！」（《救參的士》劇照）

《救參的士》共拍攝了40場動作戲，佔了一半是飛車追逐戲，電影後半段的飛車動作戲，總共花了4個月拍攝。飾演的士司機的朱智勛坦言壓力非常大，「有時還必須載著正宇哥等演員、攝影導演等人，不論再怎麼小心仍會害怕失手，讓我十分擔心。」但金成勳導演稱讚朱智勛真的很會開車，觀眾可入場一睹他超班的開車技術。

歷時5個月的海外拍攝，河正宇透露與朱智勛默契更勝前作。（《救參的士》劇照）

歷時5個月的海外拍攝，河正宇透露與朱智勛默契更勝前作，「大家在國外一起住宿、一起生活，比起拍攝其他作品時，能聊天的時間變更多了，大家也都一起渡過拍攝外的時間，所以拍攝時就更有默契了。」朱智勛則表示不用拍攝時，他們會一起去用餐，以及河正宇最愛的散步，更會和導演一起喝咖啡。雖然拍攝過程很辛苦，但有一種和朋友一起去野餐玩耍的感覺。