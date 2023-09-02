金雞SSS︱黃偉文扮拓也哥成最大彩蛋　曾拜訪本尊獲贈簽名「杯」

ViuTV一連三個星期播出《金雞》系列，來到今晚（2/9）播出第三集《金雞sss》，該片除了令王菀之贏得最佳新演員及最佳女配角獎外，另一賣點是找來黃偉文扮演當年有「男吹神」之稱，二人有點像樣的日本名人拓也哥。不過拓也哥在2022年9月16日不幸離世，當時Wyman都有出文悼念，記下當日教自己扮演的秘技。



黃偉文（右）曾於社交平台上分享與拓也哥（左）的合照。（黃偉文IG圖片）

黃偉文於《金雞SSS》中飾演拓也哥一角。《金雞SSS》電影海報。（imdb）

拓也哥因為於日本參與電影節目《矛盾大對決》而成名，當時他於成人節目上分享其口技之絕鼎，因此被稱為「男吹神」，而拓也哥的名氣亦擴展至台灣及香港等地，曾於已停播的台灣知名電視節目《康熙來了》上亮相。而於吳君如主演的香港喜劇電影《金雞SSS》中，香港著名填詞人黃偉文（Wyman）亦曾飾演拓也哥一角，Wyman亦曾與拓也哥真人會面並合照。

黃偉文於《金雞SSS》中的角色，啟發自當時名氣甚高的拓也哥。（《金雞SSS》預告截圖）

黃偉文於《金雞SSS》中飾演拓也哥，為配合劇情有不少激情演出。（《金雞SSS》預告截圖）

得知逝世消息後，黃偉文亦於社交媒體上發悼文，追憶當年因為拍攝《金雞SSS》而與拓也哥有一面之緣。在悼文中，黃偉文憶述當年是自己提議去拜訪本尊，看看待上畫時，訪問片段會否有宣傳之用。Wyman坦言與拓也哥素未謀面，但都獲仗義幫忙，接受訪問，對方更送上兩隻簽名版「杯杯」作為紀念品。最後，黃偉文更在文中表示，感謝招也哥為大家帶來歡樂：「世界因你的吞吞吐吐，添了歡笑和專業知識。」

黃偉文於社交媒體發文悼念拓也哥。（黃偉文IG截圖）

黃偉文感謝拓也哥當年仗義接受訪問，更獲贈兩個簽名「杯杯」。（黃偉文IG圖片）

據報道指，其實拓也哥自從2017年便開始頻繁住院，前後經歷兩次手術，還因糖尿病傷口惡化，右腳小趾被截肢，但禍不單行，身體檢查更發現有心臟衰竭，又因肺部靜脈問題導致出現肺積水狀況，痛苦到整夜無法入睡，但生性樂觀的他，仍樂觀面對，積極走完人生的最後階段。