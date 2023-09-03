釀魂｜盧瀚霆入戲情緒壓抑　提神音樂︰會聽BLACKPINK

ViuTV節目《爆谷一周》第三季今晚（2日）播出第十一集，邀請香港奇幻驚慄電影《釀魂》主演Anson Lo盧瀚霆、陳紫萱、朱栢康、林耀聲及導演岑嘉彥出席，接受谷德昭訪問，大談製作期間Anson Lo準備角色的趣事及未來發展路向。

《爆谷一周》邀請電影《釀魂》主演Anson Lo盧瀚霆、陳紫萱、朱栢康、林耀聲及導演岑嘉彥，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

MIRROR成員Anson Lo於《釀魂》裡飾演男主角張子傑，與三位好友前往島上隱世村落坱坎村後，遇上釀酒場裡的一對父女華哥與小晴，然後發生一連串神秘驚嚇的怪事。盧瀚霆提及拍攝《釀魂》期間，因為持續投入張子傑的角色世界，一直相當壓抑，然而拍攝期間亦要兼顧廣告工作，要帶出歡笑開心的狀態，反差甚大，所以亦要設法令自己得到放鬆。

Anson Lo透露拍攝《釀魂》期間甚至煞科後超過一個星期，仍然處於相當壓抑的狀態。（《爆谷一周》節目截圖）

Anson Lo提到觀賞電影是令自己放鬆的方法之一，能夠短暫抽離現實、代入到電影世界，至於若要提起精神，進入正面、高能量的狀態，Anson Lo表示音樂對自己有幫助：「我會聽BLACKPINK的歌！因為BLACKPINK的歌全部都節奏很快，而且很有節奏感、有活力，所以一播放我就馬上醒過來，可以進入狀態工作！」

Anson Lo更透露自己為了放鬆為轉換至高能量的心情，會聽韓國女子組合BLACKPINK的歌。（《爆谷一周》節目截圖）

爆谷一周除了邀請《釀魂》的團隊出席，現場亦有一眾「神徒」到場支持Anson Lo。有神徒問及教主參演電影的選材與尺度時，會否考慮參演三級片，Anson Lo表示：「三級片是指藝術三級片？（《色．戒》一類三級片）不介意、完全不介意！」他更表示：「只要有好的劇本或對手，甚至只要這個角色能吸引自己，甚麼都可以！」

Anson Lok在回答會否演三級片前，有先問請楚「三級片」的類型，清楚是《色．戒》一類的藝術三級片後，才回答願意參演。（《爆谷一周》節目截圖）

Anson Lo更表示若劇情需要全裸演出，亦能夠視乎環境因素而參演：「只要製作是在值得信任的環境，因為就算所謂三級片，或者甚至全裸也好，總之所謂會尷尬的場面，我覺得交給可放心信賴的人很重要。能否信任工作環境，導演、製作、攝影團隊是否夠保護你，或者給你舒服的環境去做事，所以不介意！」