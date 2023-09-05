海賊王真人版｜新田真劍佑獲封日本國寶級靚仔　原來爸爸係雄霸

Netflix炮製的真人版《ONE PIECE海賊王》已於日前正式上架，劇集改編自尾田榮一郎所創作的知人氣漫畫，在正式播出前已經獲得大批粉絲及網民討論。《ONE PIECE海賊王》開播當日已經登上點播排行榜的冠軍位置，更在影評網站爛番茄獲得95%觀眾評分。有不少劇迷都大讚8集內容超豐富，角色的還原度極高。

《ONE PIECE海賊王》開播當日已經登上點播排行榜的冠軍位置。（IG圖片）

在真人版中飾演「卓洛」（又譯：索隆）的新田真劍佑，除了是劇中唯一的亞裔演員外，其帥氣外表、及爆肌身材，加上一口流利英語，讓大批網民大讚他是飾演卓洛最佳人選。在漫畫中，卓洛是一位出色的劍客，以三刀流聞名，即雙手持刀、嘴上再咬一把刀，擁有強大劍術實力的卓洛被認為是戰鬥力僅次於路飛的角色。

新田真劍佑飾演卓洛。（IG圖片）

新田真劍佑是已故日本演員千葉真一的兒子。（IG圖片）

新田真劍佑與爸爸千葉真一感情非常好。（IG圖片）

現年26歲的新田真劍佑是已故日本演員千葉真一的兒子，年紀輕輕的新田真劍佑已出參演過40多部作品，更憑零死角精緻帥氣的外表被譽為日本十大國寶級靚仔，在日本擁有超高人氣。新田真劍佑自10歲便開始練習空手道，曾奪得洛杉磯錦標賽冠軍，16歲已取得黑帶五段，是真正的武術家。

新田真劍佑憑零死角精緻帥氣的外表被譽為日本十大國寶級靚仔。（IG圖片）

新田真劍佑Instagram追蹤人數已經暴增至370萬。（IG圖片）

新田真劍佑吸納大批女粉絲，現時Instagram追蹤人數已經暴增至370萬。雖然新田真劍佑的事業如日中天，但他在今年1月宣布結婚，透露妻子是工作上認識的夥伴，兩年前開始交往，並對伴侶的身份非常保密。不過據日媒報道，新田真劍佑的女友是年紀比他年長7年的前藝人岡本奈月。