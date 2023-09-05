七月返歸｜譚玉瑛讚導演識選角　太保被爆有錢會投資畀導演拍鬼片

懸疑恐怖片《七月返歸》昨日（4日）舉行首映禮，一班演員江𤒹生（AK）、譚玉瑛、太保、黃梓曜、黃梓樂（梓樂）、導演謝家祺及監製文佩卿亦有到現場與大家一同分享喜悅。太保與譚玉瑛兩位德高望重的前輩在玩遊戲時就擔任評審，賽果十分公平，全場都有無限的歡樂。

太保與譚玉瑛兩位德高望重的前輩在玩遊戲時就擔任評審，賽果十分公平。(梁碧玲 攝)

太保與譚玉瑛在活動後接受《香港01》訪問，太保就大讚AK很勤力：「好上進，AK真係第一次做主角，有咁嘅心態好好，我都好期待佢以後啲戲。」至於三位的合作方面，譚玉瑛與太保都異口同聲說很愉快：「雖然拍鬼戲，但係當其實恐怖嘅時候恐怖啫，未埋位嘅時候，成日都圍埋傾計。」太保亦講到自己很欣賞導演，譚玉瑛即大爆：「佢話如果佢有錢，會投資畀導演拍鬼片。」

太保就大讚AK很勤力及上進，因為在拍攝期間不恥下問。(梁碧玲 攝)

譚玉瑛說到出名「多嘢講」的AK在休息時不停追問太保拍鬼片的事情，而見到她剛不停問兒童節目的事情，從而增加感情。不少人都是看譚玉瑛主持兒童節目長大，而AK也是這些人的其中之一：「佢話一放學返到屋企就會睇。」譚玉瑛在兒童節目接觸過很多的小朋友，今次她都特別大讚戲中黃梓曜及黃梓樂兩位小朋友，說到他們很精靈，更大讚導演很懂得選角。