梁朝偉昔日接受Do姐訪問片曝光　自爆曾發晦氣30歲就離開娛樂圈

影帝梁朝偉日前（2日）於《第八十屆威尼斯電影節》奪得金獅獎終身成就獎，並從導演李安手上接過獎座，成為首位獲該殊榮的華裔演員。梁朝偉在台上除了感謝太太劉嘉玲，更將獎項獻給香港電影。

梁朝偉從李安手上接過「第八十屆威尼斯電影節」金獅獎終身成就獎。（視覺中國）

梁朝偉興奮地展示獎座。（視覺中國）

無綫myTV SUPER在YouTube頻道上載了一段Do姐鄭裕玲訪問梁朝偉的昔日片段，祝賀梁朝偉。片段中，Do姐提到有很多人都認為偉仔是一位香港數一數二的好演員，不過偉仔過往拍攝的電影都不太賣座，對此偉仔表示自己慣常會挑選題材比較偏鋒的電影：「可能以前成日將自己抽離人群，變咗做出嚟嘅嘢人群好難有共鳴，我覺得冇共鳴套戲一定唔會收。其實我自己都有一部分責任，演出嚟嘅時候點解唔演啲大眾化嘅呢？」

無綫myTV SUPER在YouTube頻道上載了一段Do姐鄭裕玲訪問梁朝偉的昔日片段。（片段畫面）

偉仔透露曾因為自身問題陷入情緒低落。（片段畫面）

Do姐問到偉仔曾斬釘截鐵表示30多歲就會離開娛樂圈，偉仔直言當時說出這番話其實是晦氣說話：「嗰段時間係最唔開心嘅時間嚟，我記得我講嗰時仲係拍緊TVB啲劇集，同時間又拍緊電影，嗰時自己係好唔開心。唔係工作令我唔開心，係我自己嘅問題令我唔開心，變到連返工都冇興趣。」偉仔續指自己一直都鍾情拍戲，但當時因為情緒非常低落而說了這句話。

Do姐訪問偉仔。（片段畫面）

當年偉仔指計劃35歲至40歲就不全職拍戲。（片段畫面）

既然繼續當演員，被問到是否視演員為終身職業，偉仔否認並指不想當演戲為工作，更指自己計劃35歲至40歲就不全職拍戲：「可能做生意，人生有太多嘢玩，呢樣嘢（演戲）嘥15年落去差唔多啦，應該要玩吓第二啲嘢。」

梁朝偉獲獎足本表情包：