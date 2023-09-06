詭修女II｜延續十年「詭屋」宇宙　五大賣點成系列最暴力血腥之作

全球史上最高票房恐怖片系列《詭屋驚凶實錄宇宙》(The Conjuring Universe)，今年剛好面世10週年，作為系列大腦 「恐怖大師」溫子仁監製，便推出系列的延續篇《詭修女II》。詭修女華劣克（Valak）雖然只在《詭屋驚凶實錄2》短暫出現，就令觀眾留下深刻印象，系列決定開拍關於它的外傳《詭修女》。電影在2018年嚇遍全球觀眾，大收高達3億6600萬元，更是《詭屋驚凶實錄宇宙》最高票房的一部，詭修女自此成為新一代恐怖Icon。（上映日期︰9月7日）



《詭修女II》預告驚嚇位甚多，觀眾可以期待電影中更嚇人的心跳情節。（《詭修女II》預告截圖）

賣點一︰系列賣座之冠

《詭屋驚凶實錄》系列創造了一個詭異宇宙，而這功勞非系列的導演溫子仁莫屬。他在十年間，首先創造出「華倫夫婦」這對捉鬼專家，然後又有收藏集全球怪力亂神的藏品，從而衍生一個史上最賣座的恐怖片系列！當中包括4部電影，包括兩集《詭屋驚凶實錄》，分別錄得3.2億及3.22億美元票房，《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）收3.07億美元，而一集《詭修女》就大收3.66億美元，成為系列之冠。

《詭屋驚凶實錄2》衍生了不少外傳作品，包括今年上映的《詭修女II》。（劇照）

賣點二︰羅馬尼亞轉戰法國

《詭修女2》劇情承接第一集，地點從羅馬尼亞轉移到了法國，時間設定在1956年，也就是第一集之後4年。講到艾蓮修女在上集以為成功擊敗詭修女，大家有好日子過。直至發現好友莫里斯，一直在法國一所寄宿學校擔任雜工，但卻突然被詭修女附身，連帶所服務的學校，都受到暗黑力量襲擊。正當艾蓮修女前往法國調查事件真相時，好友莫里斯體內的惡魔正準備逃脫，展開一場正邪對決。

但其實詭修女無處不在，仲集結更多邪力抵抗。（《詭修女II》劇照）

賣點三︰元祖詭修女登場

既然是《詭修女》系列，那麼系列的第一女主角，肯定是Bonnie Aarons。現年44歲的Bonnie Aarons，五官深邃得有點嚇人，尤其是天生的「巫婆鼻」，縱然她年幼時已立志當演員，仲專登去拜師學藝，但因為奇特外表，不適合在荷里活發展，縱使早在1994年便出道，多年的演藝生涯也鬱鬱不得志。直至遇到溫子仁，在其調教下，修長身材、凹陷臉頰竟然成為獨有優勢，套上慘白的妝容，再穿上修女服飾，不動聲息已令人毛骨悚然！

現年44歲的Bonnie Aarons，五官深邃得有點嚇人，尤其是天生的「巫婆鼻」，成為演詭異角色的首選。（《詭修女》（The Nun）劇照）

賣點四︰系列中最暴力作品

《詭修女2》導演Michael Chaves近日受訪時透露，在詭屋宇宙中，以《詭修女》最為暴力、最血腥。Michael︰「恐怖片最令人害怕是氣氛，溫子仁更加著重恐怖感覺，但《詭修女2》有點不同，除了氣氛更黑暗，亦是最暴力，正邪兩方有埋身搏鬥場面。」

今集場面更嚇人。（《詭修女II》劇照）

賣點五︰艾蓮修女起緩和作用

看過《詭修女》的觀眾，肯定記得漂亮，加點楚楚可憐的「艾蓮修女」（泰莎法蜜嘉 飾），一張天使面孔，配上無辜表情，跟「詭修女」形成強烈對比。