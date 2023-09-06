海賊王真人版受周星馳影響　尾田榮一郎︰少林足球令我相信有可能

由Netflix斥資製作的真人版《海賊王》（One Piece）上架數日，成為串流平台上的熱門劇集，更於香港及全球84個國家登上十大熱播劇集榜首位，被受粉絲追看！過去曾經有不少日本動畫被改編成為真人版電影或劇集，包括《龍珠》及《鋼之煉金術師》等熱門作品，卻屢次失敗、廣受批評。雖然《海賊王》真人版故事內容與原著仍存在一定差異，然而從受歡迎程度、爛番茄高達83%新鮮度、96%的觀眾好評度來看，《海賊王》總算打破「真人版必爛」的宿命！



日本人氣漫畫《海賊王》被改編成真人版劇集，首季一共八集。（《海賊王》劇集劇照）

真人版《海賊王》由Netflix斥資製作，已於日前上線串流，並成為香港在內84個國家及地區的熱播首位。（《海賊王》劇集海報）

《海賊王》真人版劇集播出前，外界對作品存在不少質疑，包括演員選角、真人化特技效果及CG模組建立等，連漫畫作者尾田榮一郎亦曾開拍真人版有所保留。據《紐約時報》一則尾田榮一郎的專訪，竟然有一部香港電影令他改變主意，令他認同將漫畫真人化：「起初我不認為有必要畫一本能夠製作成真人版的漫畫，感覺沒有甚麼意義。然而當我看到《少林足球》時，感覺竟將漫畫般的世界變成現實。讓我改變了主意，我意識到時代已經改變，有技術可以實現真人版的《海賊王》，因為我便開始尋找合適的合作夥，將這部漫畫化成現實！」

《海賊王》原作者尾田榮一郎表示看過《少林足球》後，令他改變主意，認為能夠將漫畫世界變成真人版。（《少林足球》電影劇照）

《海賊王》劇集利用不少特技效果模擬漫畫的動作與畫面。（《海賊王》劇集劇照）

為確保《海賊王》的元素能夠真確地改編，尾田親自為真人版劇集把關，仔細閱讀劇本並提出意見，亦在Netflix的同意下，若尾田本人並未滿意則不會播出劇集。《海賊王》的製作方法考慮到原著粉絲與未看過漫畫版的觀眾，希望於兩者之間達到平衡。

《海賊王》原作者尾田榮一郎更親自為真人版劇集把關。（《海賊王》劇集劇照）

尾田亦曾於一封讀者信中，提及自己感謝製作團隊即使在拍攝結束後，仍然同意重拍劇中不少場景，原因出於他認為作品的質量未足以向世界展示真正的《海賊王》。尾田亦表示經過製作真人版《海賊王》，令他認為真人版漫畫改篇作品並非單單重新演繹原故事作品：「它涉及真正思考粉絲喜愛角色的原因，他們之間的互動關係，並忠實地呈現元素。一部優秀的真人版作品不必大幅度地改編故事，最重要的是演員是否能以滿足漫畫讀者的方式再現角色。我認為我們做得很好，所以希望觀眾能夠接受。」

《海賊王》劇集未啟播前，不論演員選角或特技效果等均被受外界質疑。（《海賊王》劇集劇照）

對比漫畫及動畫版，真人版的《海賊王》為角色加入了更多對白，尾田認為：「在漫畫中，你加入越多的對白，用來繪畫的空間就越少，所以我會盡量縮減文字篇幅。但當人們真的交談時，對話並不一樣，就像真人版劇影總有許多對話。如果角色像現實生活地交談，他們的演繹會顯得更自然，我很高興能夠見到這樣的呈現方式。」

《海賊王》真人版劇集最終亦被受觀眾認同。（《海賊王》劇集劇照）

劇集版的效果似乎亦出乎意料地好。（《海賊王》劇集劇照）

劇集在人物形象重塑亦相當不錯。（《海賊王》劇集劇照）