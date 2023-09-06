揭秘啟發小丑女的真實演員　Lady Gaga演歌舞版最啱人物原型

2019年電影《Joker小丑》續集《小丑2》（Joker：Folie à Deux）去年底開拍，除了由憑首集奪得奧斯卡影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）冧莊主演，亦有奧斯卡歌后Lady Gaga加盟飾演小丑女，單是演員陣容已極具睇頭！《小丑2》早已傳聞將會為一部歌舞驚慄電影，然而消息一直被受質疑，因為歌舞片風格與前作差異甚大，所以消息傳出時亦引起不少觀眾討論。

奧斯卡影帝華堅馮力士主演的《小丑Joker》續集《小丑2》，有奧斯卡歌后Lady Gaga加盟飾演小丑女Harley Quinn，電影類型亦確認為歌舞驚慄電影。（《小丑2》電影劇照）

電影煞科後，有消息確認《小丑2》確實成為一部歌舞驚慄片，電影的類型設定卻原來非常符合續集出場的小丑女Harley Quinn的原創現實世界創作故事。小丑女於《蝙蝠俠》動畫系列裡首度登場，創作者受到《我們生活的日子》節目中Arleen Sorkin扮演的歌舞溜冰小丑此一場景啟發，繼而創作出身婀娜多姿、身手靈活同時喜感十足的Harley Quinn，最後角色更請Arleen Sorkin聲演。因此《小丑2》的歌舞片設定，一定程度上低調致敬及參考角色的根源，並使續集令人震驚的風格改變更加合理。

Arleen Sorkin於《我們生活的日子》裡飾演的歌舞溜冰小丑，啟發了小丑女Harley Quinn一角。（《我們生活的日子》劇照）

首代動畫版的小丑女Harley Quinn，最後亦由Arleen Sorkin聲演。（《蝙蝠俠與小丑女》動畫劇照）

前作《小丑Joker》作為一位反派角色的故事，極具完整性，甚至對觀眾已言可視為一部偏離DC超級英雄宇宙的獨立作品，原本亦沒有延續故事的需要。而《小丑2》以歌舞驚慄片的形式出現，極具前瞻性，除了令前作影迷產生期待，亦同時無法預測音樂元素將如何呈現。

《小丑Joker》作為一個完整性極高的電影，原本沒有延續劇情故事的需要。（《小丑2》電影劇照）

《小丑2》宣布由Lady Gaga加盟飾演小丑女時，令觀眾震驚！（《小丑2》電影劇照）

Lady Gaga的小丑女Harley Quinn造型，將動畫原角色的浮誇服裝變得現實。（《小丑2》電影劇照）