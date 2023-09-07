女子監獄︱陳瀅吳家麗新戲演母女　周秀娜獄中與李彩華大打出手

東方影業出品有限公司及本地製作有限公司聯合出品，東方影業香港發行，由導演呂美鳳執導、伍健雄監製，聯同鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜（Chrissie）、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華等聯手主演的新戲《女子監獄》今日（7日）於香港全線戲院上映上映！戲中Chrissie飾演新囚，但因拒絕埋堆而得罪另一幫派大家姐阿嬌，Chrissie逐漸由初頭被欺凌逐漸變強成獄中領導者！

周秀娜於新作《女子監獄》裡飾演新囚，拒絕埋堆而得罪另一幫派大家姐阿嬌，Chrissie逐漸由初頭被欺凌逐漸變強成獄中領導者！（《女子監獄》電影劇照）

Chrissie於《女子監獄》戲中是女強人角色，因為商業詐騙的關係而入獄，而Chrissie亦坦言這個角色有一定難度，當中的挑戰是要由女強人變成女囚：「監獄是截然不同的環境，需要用不同的方式適應，我角色其中的一個目標就是自己要生存下去，要在監獄中得到一個地位，是這個角色有趣的地方。」

周秀娜於電影中由女強人成為女囚。（《女子監獄》電影劇照）

周秀娜為了在獄中生存下去，於是要得到一定地位。（《女子監獄》電影劇照）

Chrissie表示這角色串樣，笑言經常在戲中被打：「這角色又不識相又不懂埋堆，變相有很多打鬥場面，但主要是我被打。」不過只見劇照中Chrissie與戲中另一大家姐李彩華 （Rain）大打出手，似乎也不是一味捱打呢！

周秀娜於獄中並非一味捱打，與李彩華大打出手！（《女子監獄》電影劇照）

陳瀅在新戲《女子監獄》飾演反叛、自我的「死女包」Bobo，認為是戲中母親吳家麗搞散了家庭，因此非常怨恨對方，家麗姐則因為謀殺丈夫而被判入獄，兩母女在獄中重遇，可惜陳瀅拒絕認母，令家麗姐傷心欲絕。

《女子監獄》劇情中，吳家麗因為謀殺丈夫而被判入獄。（《女子監獄》電影劇照）

吳家麗與陳瀅兩母女在獄中重遇，可惜陳瀅拒絕認母。（《女子監獄》電影劇照）

電影除了動作場面外亦不乏母女情，其中一場陳瀅因完成不到Rain交代的任務而遭到懲罰，家麗姐為救女兒不惜犧牲自己，陳瀅表示今次可以盡情地去演一個死女包，因未試過演比較粗魯角色，續大讚家麗姐非常好人又專業：「家麗姐完全明點去做同演繹，好帶動到戲出黎，加上今次係女子班，一班女仔好玩咗。」

電影中，陳瀅因完成不到Rain交代的任務而遭到懲罰，家麗姐為救女兒不惜犧牲自己。（《女子監獄》電影劇照）

陳瀅於電影中盡情飾演一位死女包。（《女子監獄》電影劇照）

陳瀅大讚飾演母親的吳家麗好人又專業。（《女子監獄》電影劇照）

Rain亦大讚劇本寫得好內心，而導演、監製亦很用心去拍電影：「我哋會一齊研究用咩方式拍得更好，同埋平時大家工作電影或電視劇都係以一個好靚形象出現，但今次大家就用寫實形象同內容帶俾觀眾。」