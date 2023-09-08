性愛自修室︱高潮海報致敬性欲神作　惹網民不滿：輸人輸陣輸美感

Netflix熱門青春校園劇《性愛自修室》（Sex Education）自2019年啟播，以一群英國學生於青春期面對性愛疑難為主題，成為串流平台極受歡迎的劇集作品，並將會於底推出第四季結局篇。日前《性愛自修室》推出第四季海報，以八位主要演員的性愛「高潮」表情結集而成，符合《性愛自修室》一貫「少少鹹、多多趣」的玩味風格，並隨劇集將會終結的消息於網絡上瘋傳，卻意外引起不少外國網民抨擊！

《性愛自修室》劇集風格「少少鹹、多多趣」，成為Netflix極受歡迎的喜劇作品。（《性愛自修室》劇集劇照）

《性愛自修室》為一部青春校園劇，劇情故事圍繞一群正值青春期的高中生。（《性愛自修室》劇集劇照）

《性愛自修室》第四季的高潮海報自然噱頭十足，然而引起網民不滿卻並非因為「鹹趣」尺度，而是出乎意料地因為新意久奉。有不少影迷指出海報與2013年丹麥導演Lars von Trier執導作品《性上癮（後篇）》（Nymphomaniac：Vol. II）海報同出一轍，同樣以一眾角色的高潮一刻定格拼砌而成。有網民指劇集海報具有向大師之作致敬之意，亦適逢《性上癮》上映10週年推出，以作紀念。

《性愛自修室》第四季最終章日前推出海報，以八位主要演員的高潮表情作為噱頭，卻飽受批評。（《性愛自修室》劇集海報）

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然而不少網民對《性愛自修室》海報「致敬」的效果反應負面，認為劇集海報輸人、輸陣、輸美感，提出指《性上癮（後篇）》的海報雲集多位影帝影后級演員，包括2009年康城影后Charlotte Gainsbourg（《性上癮》女主角）、老牌金球男配Stellan Skarsgård、四次提名奧斯卡的金像演員「綠魔」威廉狄福（Willem Dafoe）及金像級女神奧瑪花曼（Uma Thurman）！而攝下高潮一刻作為《性上癮》海報的一眾演員，囊括所有演出的角色，多達14位演員傾情亮相，陣容鼎盛！

《性上癮》由康城影后Charlotte Gainsbourg主演，內容率性真摯地談論性與欲。（《性上癮（後篇）》電影劇照）

《性上癮》的其中一張正式海報，結集九位主要演員的高潮表情神態，坦承面對欲望。其後亦分別推出十四位演員的個人角色海報。（《性上癮（後篇）》電影海報）

而最為網民詬病之處，則為兩張海報的美感差異！《性愛自修室》的「致敬」版本，八位演員角色僅單單捧着圖書，擺出「高潮」的閉眼表情，雖然色彩豐富、甚具幽默感，但卻甚單調乏味；相比下《性上癮》的14位演員，各自展現出高潮下男女各具獨特性的面貌及姿態，亦真情赤裸上陣，無懼坦露最私密、激情一刻。加上《性上癮》海報不攝影及色調水準極為和諧真誠，在視覺美學應用上遠比《性愛自修室》高明，難怪引起網民反彈抨擊。