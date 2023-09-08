梁朝偉親解演出NewJeans MV淵源　要滿足晒三大條件先肯拍

影帝梁朝偉上星期獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，今日（8日）帶著獎座凱旋而歸，在香港機場接受傳媒訪問，分享獲獎心情。

剛從倫敦飛返香港的梁朝偉未見疲態，手執威尼斯電影節「終身成就金獅獎」，與太太劉嘉玲雙雙見傳媒。（葉志明 攝）

期間有記者問偉仔為何願意跟韓國人氣女團NewJeans合作拍MV，他詳細解釋背後淵源：「因為NewJeans唱片公司老闆，咁啱識一個我認識幾十年嘅韓國朋友，佢就through（透過）我嗰個韓國朋友搵我，我識咗呢個韓國朋友好多年，佢喺1997年係我翻譯嚟，我去韓國宣傳一路都係佢幫我做翻譯」。

雖然在MV只有短短十數秒演出，但偉仔對角色一絲不苛，自行設計埋造型。（影片截圖）

偉仔跟對方表示想先了解歌曲《Cool With You》MV的故事才再作決定：「因為我唔知佢想拍咩，Send個storyboard嚟睇吓，Send隻歌嚟聽吓，佢又唔係佔用我好多時間，如果滿足我三個條件我咪拍囉」。

重溫偉仔在《Cool With You》MV演出

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三大條件原來係「如果我喺邊，你就要喺邊度拍」、「我個造型你唔可以管，因為係我創作㗎嘛個角色，當然有我自己嘅諗法啦」、「我只有兩小時」。難得請得郁影帝，NewJeans的經紀公司ADOR的老闆閔熙珍，亦全面配合偉仔的要求，派工作人員到當時偉仔身處的東京，完成拍攝，而偉仔亦自行設計了白頭造型，成就經典一幕！