《詭修女II》電影拍攝遇靈異事　城堡有燒焦味仲有羅馬兵「監場」

全球史上最高票房恐怖片系列《詭屋驚凶實錄宇宙》(The Conjuring Universe)，今年剛好面世10週年，作為系列大腦 「恐怖大師」溫子仁監製，便推出系列的延續篇《詭修女II》。詭修女華劣克（Valak）雖然只在《詭屋驚凶實錄2》短暫出現，就令觀眾留下深刻印象，系列決定開拍關於它的外傳《詭修女》。電影在2018年嚇遍全球觀眾，大收高達3億6600萬元，更是《詭屋驚凶實錄宇宙》最高票房的一部，令詭修女自此成為新一代恐怖Icon。但大家又知唔知，在拍攝《詭修女》期間，其實遇幾宗奇怪事，是一直無法解釋。（《詭修女II》現已上映）



《詭修女》成為系列最賣座電影。（資料圖片）

睇到這張《詭修女》劇照，都覺得心寒。（劇照）

怪事一）有羅馬兵探班

第一集其中一個取景地是一座舊炮台，導演就正正在這遇上靈異經歷。話說他正在拍攝期間，見到有兩個貌似羅馬士兵的靈體，在觀看拍攝，工作人員會問是否眼花，但他堅稱真係見到。此外在一座封塵的城堡中，就發現一個神秘的塵「掌印」，令他百思不得其解。

修女Irina Cornici的事件，涉事人事相信只能祈求寬恕。（《詭修女》劇照）

電影《詭修女》播到最後，就可以來到《詭娃安娜貝爾：造孽》的尾段，而當時的時間線已經來到1967年。（《詭修女》劇照）

怪事二）拍攝城堡有燒焦味

電影其中一個取景地叫Corvin城堡，但因為空間不足，故製作團隊找來另一座城堡Bethlen去拍攝，扮作修道院內景。由於兩座城堡都是出自同一建築師手筆，風格一致觀眾不覺有異。不過製作團隊每次到Bethlen城堡途中，都會在同一地點聞到刺鼻的燒焦味，而且一直找不到原因，有指有靈體存在的地方，偶然都會有腐屍或焦土味。

（《詭修女》劇照）

劇組於城堡的隧道，拍攝一條滿布十字架的走廊。（《詭修女》劇照）

怪事三）走廊滿布十字架

一個名為莫戈什瓦亞堡壘 (Mogoșoaia Fort），是劇組第三個城堡取景地，劇組於城堡的隧道，拍攝一條滿布十字架的走廊，而就在準備拍攝時，導演又遇上靈異事件。他指在睇play back的熒幕在主通道一間偏僻暗房內，而攝影機就定於一條長軌道上，基本上有人出入一定見到，而當導演走入其中一間房間時，見到幾個男人坐在椅子上，他不為意還跟幾位打招呼，然後便返回監視屏看綵排進度。15分鐘後，綵排完成，導演就回到該房間打算再向他們說話時，發現當中空無一人，甚至連剛才見到的椅子都沒有，令他心裡發毛。

《詭修女II》被指是系列最暴力血腥之作。（《詭修女II》劇照）

怪事四）神父祝聖都遇阻滯

在拍攝靈異題材，製組都跟足傳統，找來神父到場為電影祝聖，這是跟隨《詭屋驚凶實錄》系列的傳統，但在Corvin城堡進行祝聖儀式時，卻遇上阻滯，原定舉行的當天，工作人員因受到山羊群阻擋，無法進入片場，差點令祝聖儀式告吹，直到有牧羊人到來清場才得以順利進行。

（《詭修女II》劇照）