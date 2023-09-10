編劇罷工︱史提芬京同情編劇處境　直言：極難相信AI能真正寫作

荷里活自今年七月起出現63年來首次演員與編劇工會聯合罷工浪潮，以抗擊AI人工智能取代編劇及演員工作的趨勢，罷工行動造成多間大型製片廠影視作品製作停滯，亦不有少著名荷里活一線演員及編劇身體力行支持罷工。著名驚慄小說家兼編劇史提芬京（Stephen King）近日就AI人工智能與編劇工作問題，首度開腔回應，表示「極難相信能夠真正進行任何寫作」，然而亦表達對部分編劇生計的憂慮及同情。

史提芬京對編劇感到憂慮及同情。（Getty Images）

史提芬京作為著名小說家兼編劇，多部小說及短篇故事作品曾被改編成電影，包括《閃靈》（The Shinning）、《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）及《綠里奇蹟》（The Green Mile）等經典作品，而今年上映的電影《凶門惡煞》（The Boogeyman）亦改編自史提芬京的作品，創作意念與力量橫跨超過40年仍然不竭。

1980年電影《閃靈》改編自史提芬京1977年同名小說，由寇比力克執導、積尼高遜主演。（《閃靈》電影劇照）

《月黑高飛》是名小說家史提芬京原作，曾獲奧斯卡七項提名。（《月黑高飛》電影劇照）

史提芬京近日接受外媒訪問時，將比喻若將人類編劇與AI的劇本進行比較，就等於「百威啤酒和雜牌啤酒之間的分別」，他認為AI劇本在質量上明顯不及人類作品。史提芬京表示：「我理解AI對編劇和電視編劇造成的擔憂。我認為這是一種不言而喻的擔憂，AI似乎一直在寫處景喜劇及肥皂劇，因為它們非常公式化、按部就班。」

美國編劇工會發起的罷工行動，包括於荷里活其中一家歷史最久遠的片廠派拉蒙影業外遊行。（視覺中國）

「我極難相信，在AI實現真正的意識之前，能夠真正進行任何寫作。我讀過由AI寫的詩，風格類似威廉﹔布萊克（William Blake），它們有上帝元素和羔羊元素等，但卻不一樣、甚至不接近。其實就像百威啤酒和雜牌啤酒之間的分別，一樣會讓你酩酊大醉，但並不相同。」