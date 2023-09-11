台灣女星蕭紅梅曾與劉德華拍大膽床戲　60歲近況曝光外貌變化驚人

台灣女星蕭紅梅於80年代中出道，曾參演過幾部香港電影，包括與劉德華於《肝膽相照》及《神探父子兵》兩度合作，仲有大膽床戲演出。來港發展讓蕭紅梅遇上了富商楊集波，在對方熱烈追求下，相識三個月就閃婚，此後就退出影圈當少奶奶，近日網上流傳她的近照，踏入花甲之年的她，一個外貌上的驚人變化引起網民熱烈討論。

蕭紅梅曾拍過幾部港產片。（電影截圖）

蕭紅梅原名黃仲謹，在台灣出道幾年後，1987年來港拍攝第一部港產片《肝膽相照》，與劉德華演一對，接下來又參演了《靈幻先生》與《神探父子兵》，網上流傳當年華仔曾受訪表示，蕭紅梅是他念念不忘的床戲對象，仲話期待女方能主動聯絡他敘舊。

與劉德華有火辣床戲。（電影截圖）

雖然之後蕭紅梅沒有留港發展，但卻嫁到香港，她跟富商楊集波相識僅三個月便拉埋天窗，婚後育有一子一女，自此退出影圈專心相夫教子。有指楊集波當年為了追求蕭紅梅，花大錢租直升機載她欣賞香港美景，不過成功抱得美人歸，還是要靠一片真心，蕭曾表示：「在人生地不熟加上語言不同，遇到一個願意陪你說話的人，我們很自然就在一起」。

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蕭紅梅現時已60歲，有傳她早在30歲時已長滿一頭白髮，而從她的近照所見的確是白了頭，難得她不介意顯老以最真實的模樣示人，撇除髮色，其實她的五官變化不大，仲相當有氣質。