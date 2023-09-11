JOKER小丑2｜華堅馮力士太投入角色　拍攝期間曾經常傷害自己

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》於2019年上映時口碑載道，更憑精湛演技奪得首個奧斯卡影帝寶座。續集《JOKER 小丑2》（Joker︰Folie à Deux）已煞科，並預計將於明年10月上映。最近有份參演電影的演員Bryan Callen透露，華堅馮力士因過於沉浸於角色而經常在演戲過程中傷害到自己。

續集《JOKER 小丑2》（Joker︰Folie à Deux）已煞科，並預計將於明年10月上映。（IG圖片）

華堅馮力士憑精湛演技奪得首個奧斯卡影帝寶座。（IG圖片）

根據外媒報道，有份參演《小丑》的演員Bryan Callen接受訪問時提到華堅馮力士在一場戲中受傷的經歷。Bryan表示對於華堅馮力士所付出的努力感到驚訝，他說：「他會即興表演，做出一些非常驚險的動作，你不知道是否會令自己受傷。還記得他打牆壁上的鐘的那一幕，這完全不在劇本中，他因為太投入角色，竟然把壁鐘打下來，結果手還受傷了。」

有份參演《小丑》的演員Bryan Callen接受訪問時提到華堅馮力士在一場戲中受傷的經歷。（《小丑》劇照）

華堅馮力士經常即興演出。（《小丑》劇照）

Bryan Callen透露，戲中小丑會忍不住不自覺地瘋狂大笑，單單是演繹這幾幕的演技已經達到了奧斯卡級別。另外，華堅馮力士過去曾談到飾演小丑的感受，他直言這種感覺非常獨特，在某些方面是是活在自己的世界，但在某種程度上也讓自己感到害怕。