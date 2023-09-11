由《失業生》至《霸王別姬》　張國榮逝世20周年依然魅力沒法擋

曾榮獲康城金棕櫚獎的經典電影瑰寶《霸王別姬》，面世三十年至今仍然沒有任何華語片打破此項紀錄，為紀念三十年這個重要日子，適逢今年又是哥哥張國榮廿周年的冥壽，湯臣電影和香港電影資料館將於 9 月 30 日（星期六）假尖沙咀文化中心大劇院呈獻三十週年 4K修復版，並於9月1日上午十時在網上預售，想不到兩場門票在短短一分鐘內售罄，可見這部電影仍是多麼的有吸引力，更可證明縱使Leslie 已逝世廿周年，但他依然是魅力沒法擋。

張國榮代表作《霸王別姬》已面世三十年。（《霸王別姬》電影劇照）

《霸王別姬》為張國榮生涯中地位及成就極為重要的電影。（電影公司提供）

大概很多人也知道哥哥拍了不少經典電影，內裡每一個角色都令人記憶深刻，尤其是《霸王別姬》更別被視為他演藝生涯的代表作。但應該很多人未必有統計過，張國榮一生究竟拍攝了多少部電影？而一班忠實的「哥」迷卻完全可以詳細的講述他的資料。 在哥哥離開後，其中一個名為 Red Mission 的 fan club 曾與電影雙周刊合作，出版了一連三册《張國榮的電影世界 LESLIE CHEUNG Movie World》，將哥哥的拍戲年表，作出非常詳盡的介紹，更訪問了數十位曾與 Leslie 合作的導演及演員，大家在訪問中均侃侃而談講出對 Leslie 的印象。

張國榮生前演出的多部電影均獲得非凡成就，《霸王別姬》更於康城影展榮獲金棕櫚獎。（電影公司提供）

張國榮亦憑《霸王別姬》成為當年電影評論學會最佳男演員。（電影公司提供）

張國榮共拍了56部電影，其中五部客串，從78年到91年，拍了26部、91年到95年，拍了15部、96年到2002年時，共拍了15部，因此總數是56部。 哥哥於81年拍《失業生》、82年拍《烈火青春》、85年拍《為你鍾情》、86年又拍了《英雄本色》、87年拍了《倩女幽魂》、88年拍了《胭脂扣》、90年拍了《阿飛正傳》、92年則拍了被視為他代表作的《霸王別姬》，因為他在這部電影裡花了不少時間和心血。

張國榮生涯中，一共拍攝56部電影，《霸王別姬》絕對為極具代表性的作品。（電影公司提供）

張國榮拍戲時很懂得尊重別人，好像在《霸王別姬》時，他需要在兩個月內速成京劇，導演陳凱歌找來程派傳人張曼玲教他京劇造手，當初張老師都很有戒心，雖然 Leslie 是大明星，但她也是老藝術家，不能因為他的名氣而掉了自己的尊嚴，當時他倆約在酒店見面時，Leslie 一早已在酒店門口等候她，見到她的車子快到時馬上到台階下摻扶老藝術家下車，更即時說張老師你好我叫張國榮。可見他是發自內心的尊師重道，在日後拍攝《霸王別姬》的數個月時間，師徒之情十分密切，常常形影不離，去到哪都拖著手。

張國榮為了拍攝《霸王別姬》，在三個月內隨京劇大師張曼玲女士速成京劇造手。（電影公司提供）

吳宇森 John 和哥哥合作了很多部電影，當年他在接受 Red Mission 訪問時表示仍然難以忘懷哥哥，在他眼中，張國榮是個很有天份的歌星及演員，但不是純粹靠外表取悅觀眾，而是有很深刻自然及全都發自內心的演技。吳宇森受訪時人在美國，他約好談哥哥的當天剛好是大年初二，Red Mission 和他透過長途電話談了一個多小時。John 自和哥哥合作以來，哥哥一直叫他做師父，叫吳太做師母，「其實我沒有真正教過 Leslie 什麼事情，但他依然很尊敬我們。」當時 John 續說《英雄本色》也被 Leslie 視為演藝生涯最重要的電影之一，拍攝時哥哥眼神堅定，很清楚自己的理想，充滿自信及充滿能力，在 John 心目中，張國榮最適宜演一些浪漫的感情戲。

張國榮於《霸王別姬》與張豐毅合作。（電影公司提供）

《霸王別姬》的另一男主角張豐毅。（電影公司提供）

張國榮亦於《霸王別姬》裡與鞏俐合作。（電影公司提供）

《霸王別姬》令張國榮蜚聲國際。（電影公司提供）