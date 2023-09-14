超異能族｜重溫五大暖心金句　下周大結局終極一戰勁期待

Disney+ 原創韓劇《Moving超異能族》為近期談論度最高的劇集，下星期三（20日）3集結局篇將一次過上架，相信觀眾十分期待異能人的終極一戰，現在先重溫一下劇中出現過的五大暖心金句。

超能力算什麼？同理心才是一個人真正的能力。能夠理解他人，才是最重要的能力。」「如果你沒辦法同理別人的感受，那你就甚麼也不是。 「李美賢」韓孝周

獨力撫養並嘗試隱藏兒子異能的李美賢(韓孝周 飾)，於兒子金奉晢(李正河 飾)在小學為求爭奪同學目光啟動異能從攀爬架上「飛」躍而下之後，對金奉晢說出以上告誡。當你變得愈強大時，要努力培養自己的同理心，才不至於以力量欺壓他人。

我們也是人，刻意的失敗，不是失敗。 「金斗植」趙寅成

李美賢於任務中因為出於人道主義而故意犯錯，製造機會予目標逃亡，自此無緣成為前綫特務，退守後勤。於該次任務中擔任大後方狙擊手的金斗植(趙寅成 飾)，親眼見證李美賢故意犯錯，感受到大家同樣尊崇的人道主義，因而未有開槍射殺逃亡者。金斗植重遇李美賢之後，說出以上道理。在對與錯之間，我們還要考慮到人性。因為人性而故意作出的錯誤，非旦不是失敗，而是仁慈的勝利。

你怎麼不問我？像是『你怎麼會淪落到這種工作』、『為何要靠這種工作維生』這類的問題？ 「黃智熙」郭善英

你肯定會有你的理由 「張洙源」柳承龍

以「咖啡女郎」工作維生的黃智熙(郭善英 飾)，於洞悉張洙源(柳承龍 飾)對其愛意之後，問了以上問題。張洙源以心中藏着的異能秘密與被背叛作為終結的黑幫生活的經歷作為基礎，說出極度撫慰人心的回應。往事隨風，望眼向前， 實為愛侶相處之道。

我還是找不到路，但是我能找到你。 「張洙源」柳承龍

一直以不死之身橫衝直撞的張洙源，被黑道兄弟背叛後頓失人生方向，藏身於小村落。編劇以張洙源不能認路迷失其中，具體化展現其面對的困局。直至張洙源遇上他的另一半黃智熙之後，黃智熙成為他人生的指引方向。經過國情院暗中安排的追殺行動以及往後的連串訓練，張洙源回到了咖啡店找回黃智熙，說出以上對白，發展成戀人關係。愛人無論身處何地，都是心所牽絆，總會回來找到他。

我在等他，除了等待之外我甚麼也做不了，我養成了看窗外的習慣，一直看著天空生活著。我一直看著天空，結果你卻是用走的過來。 「李美賢」韓孝周

等待是一段關係最漫長的折騰，但若然愛人從死裡逃生，等待就由折騰換成最後不可動搖的期盼。金斗植逃亡飛走後，國情院解散，李美賢成為普通文員，自此李美賢總是往天空看，期待金斗植於空中歸來。一早於南山櫻花盛開時種下的愛苗，終於在櫻花盛開之時回到李美賢身邊。心存盼待，愛情就會以你從未想過的方法到來，不遲也不早。