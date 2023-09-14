邪mall｜Candy@Collar捱夜拍戲排舞冇覺瞓　姜皓文3個鐘變喪屍

香港驚慄恐怖電影《邪mall》，由黎震龍執導，「黑哥」姜皓文、成員Candy王家晴及楊偉倫主演，罕見地以喪屍為主題。電影今日（14日）終於煞科，並設宴慰勞各位演員及幕後的努力，在電影中飾演父女的黑哥與Candy，在宴上接受訪問，分享拍攝期間的點滴。

Caption 1：「黑哥」姜皓文表示新作《邪mall》集中在大夜班拍攝，更要花三小時化喪屍妝及一小時卸妝。（葉志明 攝）

《邪mall》作為喪屍電影，邀請到曾參與多部Marvel超級英雄電影、荷里活資深化妝師Mark Garbarino負責喪屍特技化妝。提及化喪屍妝，黑哥笑指過程十分漫長：「三個幾鐘頭化妝、大槪一個鐘頭落妝！」又續指：「講個妝就幾辛苦，除咗我哋每一晚開工，全夜班、冇日班、由凌晨拍到中午，（喪屍）個妝係類似四個膠袋包住你塊面咁！」他亦表示商場環境狹窄、沒有冷氣，令拍攝過程倍加辛苦。

Caption 2：黑哥大讚在《邪mall》與自己飾演父女的Collar成員Candy，更笑指她表現與外貌均十分成熟。（葉志明 攝）

至於Candy則保守地表示自己有見證化妝的過程：「有冇化呢就要睇電影結局，究竟我有冇變喪屍！」從影數十年的黑哥，表示首次拍攝喪屍片非常新鮮，更透露準備角色的方法：「我鍾意睇人哋打機喪屍遊戲嘅片！睇下睇下自己都上咗癮打機！」

Caption 3：Candy表示《邪mall》戲份集中凌晨時分，日間更要與Collar隊員排舞，沒有時間睡眠及保養肌膚。（葉志明 攝）

首次擔正女主角的Candy，自言從黑哥及阿卵兩位演戲前輩對手身上獲益良多，黑哥亦對Candy在戲中的表現評價甚高：「我有時睇Mon，見到佢好成熟！佢成日話『輸蝕晒！個樣成熟！』同埋佢好比心機！」

《邪mall》集中於深夜凌晨拍攝，Candy表示沒有時間為捱夜進行保養：「我就係冇時間！返到屋企就即刻瞓！上個禮拜Collar又要排舞，拍完戲排舞、排完舞再拍戲，所以冇時間做facial。」黑哥從旁笑指：「唔緊要啦！妳咁後生！我大你幾年就辛苦啲！」

Caption 4：王雍泰表示沒有太多機會與Candy在拍攝期間認識交流。（葉志明 攝）

有份參演《邪mall》的王雍泰（龍志權），亦於宴上受訪時，表示自己與Candy有對手戲：「我同Candy（在戲中）係想有啲關係！」然而感情線有否開花結果，他則大賣關子。王雍泰亦表示電影於深夜拍攝，自己沒有太多機會與Candy認識，亦笑指：「可能大家都新（演員），大家都比較怕醜，冇好熱衷咁去交流。」