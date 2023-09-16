伊芬鶴基攜女兒Maya亮相影展驚艷網民　美貌神還原奧瑪花曼

主演Netflix原創劇集《怪奇物語》（Stranger Things）的荷里活「最強星二代」Maya Hawke，為九十年代一線小生伊芬鶴基（Ethan Hawke）與前妻奧瑪花曼（Uma Thurman）的長女。現年25歲的Maya Hawke，於2016年以18歲之齡出道，繼承父母最強顏值基因，參演《從前有個荷里活》（Once upon a time in Hollywood）、《小行星都市》（Asteroid City）等電影作品後火速上位，成為新一代炙手可熱的女演員。

荷里活「最強星二代」Maya Hawke，為伊芬鶴基與奧瑪花曼的長女，現年25歲。（Maya Hawke IG圖片）

Maya Hawke隨父母的步伐成為演員，曾參演《從前有個荷里活》《小行星都市》等電影作品，火速上位成為新一代炙手可熱的女演員。（《小行星都市》電影劇照）

Maya Hawke繼承父母絕強顏值基因，「神還原」母親奧瑪花曼當紅時的美貌同時，身材亦同樣火辣！近日伊芬鶴基與女兒Maya出席多倫多電影節，一同踏上紅地氈期間，竟猶似時光倒流，化身成20年前的奧瑪花曼，顏值完全倒模自母親，成為全場焦點！

日前伊芬鶴基攜同女兒Maya Hawke出席多倫多電影節，並於紅地氈上亮相。（視覺中國）

繼承父母驚人顏值的Maya Hawke，完美倒模母親奧瑪花曼年輕時的美貌，在父親伊芬鶴基身邊猶似時光倒流。（視覺中國）

伊芬鶴基與前妻奧瑪花曼為九十年代的金童玉女，二人均擁有驚人顏值！（imdb）

在Maya Hawke外，伊芬鶴基與奧瑪花曼亦育有幼子Levon Hawke，與胞姐同為星二代，Levon亦跟隨父母步伐成為演員，參演過幾部短片並將會踏進大銀幕。可惜Levon卻未及胞姐幸運、顏值出眾，雖然遺傳到母親雙眼與挺拔鼻樑，卻失傳父親年輕時的英姿！今年Levon Hawke與母親一同亮相康城影展，同樣於紅地氈上亮相，卻形成強烈對比，無法複製父親與胞姐的時光倒流效果。

Levon Hawke為伊芬鶴基與奧瑪花曼的幼子，近年開始演員生涯。（Levon Hawke IG圖片）

Levon Hawke今天初與母親奧瑪花曼一同於康城影展紅地氈亮相，卻未能還原父親與胞姐的效果。（視覺中國）

Levon Hawke雖然亦為一位美男，遺傳到母親的雙眼與高鼻，然而卻遠不及年輕時的父親伊芬鶴基。（視覺中國）

《怪奇物語》將於明年推出最後一季，影迷期待Maya更成熟、明豔的演出同時，卻對弟弟Levon長成的相貌感到幻想破滅，有網民形容：「Levon Hawke竟遺傳父母最醜一面！」「相比伊芬鶴基全盛時期實在差太遠！」但亦有網民表示：「希望Levon Hawke遺傳到父親的演技，轉走實力派吧！」為Levon感到不值。