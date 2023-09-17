阿蘇嘉童星唔野少拍過復仇者　《芭比》濃妝被指撞樣Selena Gomez

《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，日前更播出第五集，並於下星期三播出大結局。劇集於迪士尼旗下串流平台Disney+上架後，便成為外國星戰迷追看的劇集，更被喻為星戰最重要的劇集作品，當中不論劇情、角色及演員均成為討論對象。其中，除了女主角阿蘇嘉、華裔演員劉承羽飾演的Sabine Wren及反派學徒Shin Hati外，連飾演年輕版阿蘇嘉的女演員 Ariana Greenblatt亦意外成為焦點！

《星球大戰》全新劇集《阿蘇嘉》，以黑武士Anakin Skywalker的唯一親傳弟子阿蘇嘉為女主角，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

《阿蘇嘉》第五集中，年輕版阿蘇嘉驚喜登場！並由女主角Rosario Dawson外的另一位新演員飾演，而非對Dawson進行「特技減齡」。《阿蘇嘉》第五集劇情講述阿蘇嘉進入過去記憶的旅程，在時空之間旅行，令她回到複製人戰爭中一些關鍵戰役，並再次遇上由凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）飾演的師父Anakin Skywalker。

《阿蘇嘉》劇集裡與師父Anakin Skywalker時光倒流的阿蘇嘉，並非由Rosario Dawson透過「特技減齡」飾演。（《阿蘇嘉》劇照截圖）

年輕版阿蘇嘉由16歲女演員Ariana Greenblatt飾演，觀眾或許對她感到熟悉，卻又說不出在甚麼電影作品中見過她的演出。原來Ariana Greenblatt曾經在Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡演出，飾演童年版的外星女角嘉摩拉（Gamora），與大反派Thanos有一段回憶中的對手戲份。而Ariana Greenblatt亦在踏進MCU後爆紅，參演多部荷里活電影，並成為最忙碌的童星之一。

第五集出現的年輕版阿蘇嘉，由Ariana Greenblatt飾演。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Ariana Greenblatt現年16歲，為荷里活最當紅的童星之一。（Ariana Greenblatt IG圖片）

Ariana Greenblatt最廣為人知的角色應為Marvel裡的童年版嘉摩拉。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

Ariana Greenblatt在電影中與大反派Thanos有父女對手戲。（復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

Ariana Greenblatt近年的作品除了劇集《阿蘇嘉》外，更包括早前上映、全球極為賣座的電影《芭比》（Barbie），在電影中由她飾演Sasha一角，與女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）有不少對手戲份，更因為濃妝演出，被指與同樣童星出身的Selena Gomez撞樣！

Ariana Greenblatt（右二）近年的作品包括《芭比》，與女主角瑪歌羅比有不少對手戲。（《芭比》電影劇照）

現年16歲的Ariana Greenblatt長大得相當快。（Ariana Greenblatt IG圖片）