湯告魯斯驚人身家數字曝光　三位前妻資產加埋都唔夠佢多

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）的演藝事業有幾成功都不用多講，連帶他的身家亦相當豐厚，有外媒統計他今時今日的資產數字，發現三位前妻的身家加埋都唔夠佢多。

妮歌潔曼身家豐厚，但原來不及湯告魯斯一半。（視覺中國）

先數數湯告魯斯的前妻們分別擁有多少身家，第一任老婆Mimi Rogers沒有大紅大紫，外媒估計她擁有1000萬美元（約7800萬港元）資產；第二位妮歌潔曼（Nicole Kidman）屬影后級，多年來密密拍戲拍劇，估計身家達2.5億美元（約19億5000萬港元），相當厲害！而最後一位姬蒂賀姆絲（Katie Holmes），最近由演員轉型導演，估計身家有2500萬美元（約1億9500萬港元）。

《壯志凌雲：獨行俠》為湯告魯斯帶來1億美元收入。（劇照）

湯告魯斯三位前妻加埋有超過22億港元身家，但都未及他本人一半，據悉，湯告魯斯現時身家達6億美元（約46億8000萬港元）。他入行40年，拍過40多部電影，片酬收入以億計，單單去年《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）就為他帶來1億美元收入，當中包括1250萬美元基本片酬，而身為監製的他另收大額分紅。此外，多年來湯告魯斯亦投資房地產有道，多次買賣為他進帳不少。