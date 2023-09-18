九十年代打女呂少玲57歲近況曝光　消失廿幾年究竟去咗邊？

八、九十年代港產片全盛時期，以動作片最受觀眾歡迎，在云云動作男星之中亦出了幾位打女，最出名當然要數已升呢成為奧斯卡影后的楊紫瓊，仲有同為影后級的惠英紅、李賽鳳、大島由加利、楊麗菁及高麗虹等。

仲有一位呂少玲知名度相對較低，但論外型與身手並不比其他人輸蝕，不過出道不夠10年就於演藝圈消失，現年57歲的她依然有星味！



呂少玲與吳鎮宇在《白髮魔女傳》扮演雌雄連體的「姬無雙」，邪魅演繹令人留下深刻印象。（電影截圖）

呂少玲參加1985年香港小姐競選，一開始被捧為奪冠熱門，但最後於15強止步。落選後呂少玲獲星輝影業招攬加入影壇，走打女路線參演《天使行動》、《魔域飛龍》、《五福星撞鬼》、《白髮魔女傳》及《黃飛鴻之五龍城殲霸》等電影，當中以《白髮魔女傳》與吳鎮宇扮演雌雄連體的「姬無雙」最為人所熟悉，邪魅演繹令人留下深刻印象。

呂少玲外型艷麗又有身手，可惜當年競爭太激烈，她無法突圍而出。（電影截圖）

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入行多年呂少玲只擔當配角，在當年競爭十分激烈的港產片圈子中，一直未能突圍而出，加上有指她跟星輝發生合約糾紛，解約後遭受打壓影響發展，最終在1995年後便於香港影圈完全消失，幾年後曾參演洪金寶主理的美劇《過江劇》，之後再無幕前演出。小編發現呂少玲有多個Instagram戶口，但都沒多少更新，不過從其近照中看得出年近60的她Keep得相當Fit，身材與樣貌變化不大，仲有幾分星味。

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