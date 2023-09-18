釀魂︱監製黃永峯長文謝團隊　暗串某主演零宣傳：一個post都唔出

由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆主演的港產奇幻驚慄電影《釀魂》，自8月24日上映至今接近四周，並已於上周末（10日）突破五百萬票房大關，並現正邁向六百萬。日前（16日）《釀魂》男主角Anson Lo連走30場謝票，連連驚喜現身與粉絲見面，補辦因颱風而延遲的謝票活動。

《釀魂》票房已過6百萬，Anson Lo日前出席謝票時表示滿足。（林得懿 攝）

《釀魂》票房成績以驚慄電影而言相當不俗，監製黃永峯亦發文感謝團隊的付出，並逐一標記台前幕後各人，然而卻在感謝演眾們精湛演技同時，表示對其中一位主演感到失望！

《釀魂》監製黃永峯與男主角Anson Lo盧瀚霆。（黃永峯IG圖片）

黃永峯於社交媒體上發長文感謝《釀魂》一眾台前幕後，並逐一標記各位成員。（黃永峯IG截圖）

黃永峯於社交媒體上標記的一眾演員，均有在各社交媒體平台分享電影相關資訊、出力宣傳，至於黃永峯所言：「其實忙我明嘅……但有份主演連一個post都唔出我自問失望……」所暗指的演員，有網民相信則為《釀魂》裡飾演Anson Lo身故女朋友的袁澧林。袁澧林在電影預告中鏡頭不多，相比其他女演員的戲份亦較少，而袁澧林早前亦未有出席《釀魂》首映，亦的確未有在個人社交媒體帳戶中發放有關《釀魂》的資訊或相片。

有網民在黃永峯的帖文下留言，猜測內容暗指袁澧林。（黃永峯IG截圖）

袁澧林於《釀魂》裡飾演男主角Anson Lo已身故的女朋友。（《釀魂》電影預告截圖）

據《釀魂》出品方資訊顯示，電影由盧瀚霆、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒及郭翠怡領銜主演，而袁澧林則為特別演出，與姜大衞及林耀聲同列。而按袁澧林社交媒體分享，在電影上映之初，她與數名好友正身處台灣進行一系列排球訓練及比賽。

袁澧林曾於本年3月10日為飾演女主角的電影《送院途中》出席香港國際電影節，日前亦遠赴丹麥出席哥本哈根電影節。（葉志明 攝）

日前袁澧林亦為擔任女主角的電影《送院途中》，遠赴丹麥出席哥本哈根電影節，並出席座談會與觀眾對話，而袁澧林亦尚未為主演作品《送院途中》分享任何電影資訊及相片。