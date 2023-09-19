轟天猛將4︱77歲史泰龍再領耆英出征 平均年齡竟成系列最年輕
荷里活槍戰動作電影《轟天猛將4》（Expend4bles），由老版動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）監製及主演，攜同系列老戰友積遜史特咸（Jason Statham）、Dolph Lundgren及Randy Couture，再次出發執行僱傭兵任務，本集更有多位新血加盟，包括饒舌歌手50 Cent、女神美瑾霍絲（Megan Fox）、亞裔動作巨星Tony Jaa及Iko Uweis，實力打高幾班！
《轟天猛將》系列由2010年開啟，推出頭三集後事隔9年再度回歸，一眾「老將」亦比當年更年長，雖然不少系列前作演員如李連杰、Terry Crews及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）並未參演新一集，但團隊的平均年齡仍然為耆英級別。統計系列四集，屬於僱傭兵團成員及支援要員的平均年齡，《轟天猛將4》雖然屬於9年後的新作，但演員平均年齡竟非最高！
據資料顯示，史泰龍在參演首集《轟天猛將》時為64歲，其餘班底普遍亦為四五十歲，加上布斯韋利士（Bruce Willis）及阿諾後，平均年齡達51.75歲！兩年後的《轟天猛將2》，雖然有年僅22歲的「雷神細佬」Liam Hemsworth加盟，但亦無助拉低年齡水平，在更老版動作演員Chuck Norris客串參戰下，平均年齡更高達52.4歲！
及至2014年推出第三集《轟天猛將3》，史泰龍請來四位動作新星加入團隊，包括近年參演《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的Glen Powell、MMA打女Ronda Rousey、《吸血新世紀》（Twilight）系列男星Kellan Lutz及拳擊選手Victor Ortiz，才能實現系列最年輕團隊，縱使有夏里遜福（Harrison Ford）及《幽靈刺客》系列男星Wesley Snipes參演下，平均年齡亦僅為48.14歲。
至於9年後的新作《轟天猛將4》，帶隊的史泰龍已經77歲，一眾老戰友亦年約60，新加盟的饒舌歌手50 Cent雖然已66歲，然而美瑾霍絲、Tony Jaa及Iko Uweis等新面孔卻能成功年輕化團隊，《轟天猛將4》的成員平均年紀為49.89歲，力保在「五十路」之下。
史泰龍在2019年推出傳奇系列Rambo最終章《第一滴血：終極血戰》時，銀幕上的動作槍戰已盡顯老態，雖然有消息指史泰龍仍然堅持在《轟天猛將4》的特技動作場面親身上陣，然而從預告片中亦可見主要戲份落在第二男主角積遜史特咸身上，相信若史泰龍在《轟天猛將4》的槍戰動作戲份銳減，或許預示他的動作電影生涯快將真正終結。