多倫多影展得獎兼辦《紅毯先生》首映　劉德華揚言：下次拿影帝

「第48屆多倫多影展」日前閉幕，大會在上月已宣布將「特別貢獻獎」頒發予劉德華，以表揚他對電影界的非凡貢獻與成就。日前劉德華親身遠赴加拿大出席影展，並在得獎後舉行新作《紅毯先生》首映，劉德華更於首映後表示：「這次拿特別貢獻，下次回來拿影帝！」至於自己對電影界的貢獻，劉德華謙稱：「我不能說我有甚麼貢獻，但我從沒有離開過它，我一直跟它走到今天，也會走到未來。」

劉德華獲「第48屆多倫多影展」頒發「特別貢獻獎」，親身遠赴加拿大出席影展，並帶同新作《紅毯先生》在影展上舉行首映。（視覺中國）

在多倫多影展期間，劉德華更抽空出席座談會，席間不少觀眾好奇劉德華會否如好友梁朝偉一樣進軍荷里活，劉德華霸氣表示：「我準備好前進荷里活，我只問荷里活準備好了沒！」劉德華作為享譽全球的華語電影演員，與梁朝偉於2002年合演的電影《無間道》曾被荷里活購置版權翻拍，論到美版與原版的差異，劉德華表示：「我們跟荷里活在捕捉角色情緒的方式有些分別，我們的版本中，角色之旦更多精神連結，美版則更專注於角色關係的建立。」

劉德華在得獎後，更抽空舉行座談會，親身與觀眾對談。更在席間霸氣表示：「我準備好前進荷里活，我只問荷里活準備好了沒！」（視覺中國）

劉德華與梁朝偉主演的作品《無間道》曾被荷里活購買版權翻拍。（《無間道》電影劇照）

回溯劉德華的電影史，座談會上亦提到1982年首部主演作品《投奔怒海》，電影由許鞍華執導，林子祥、劉德華及馬斯晨主演，劉德華笑指：「那是一個很特別的狀況，基本上沒有時間準備。忽然有天我接到電話找我去拍這部電影，當沒我從沒離開過香港。」他亦笑着續指：「那部電影在海南島取景，所以要坐飛機去。對方跟我說，如果到那裡導演（許鞍華）覺得我不適合的話，我就要自己回香港。」

劉德華在座談會上謙稱：「我不能說我有甚麼貢獻，但我從沒有離開過它，我一直跟它走到今天，也會走到未來。」（視覺中國）

許鞍華作品《投奔怒海》為劉德華首部參演的電影，與林子祥、馬斯晨合演。（《投奔怒海》電影劇照）

至於新作《紅毯先生》，劉德華表示令他想起1990年與張國榮、梁朝偉主演的《阿飛正傳》。劉德華以百花齊放形容當時的香港電影黃金年代，有許多優秀的演員創造出不同風貌的作品，更感情表示：「我很慶幸可以與電影走過這麼多的日子。」

劉德華在「第48屆多倫多電影節」座談會上以「百花齊放」形容香港電影的黃金年代。（視覺中國）