錢國偉遺作《熱血燃燒》擺足5年終於上映　古惑仔五子獨欠伊健

前TVB金牌監製錢國偉（Wilson）於2020年因胰臟癌離世，終年59歲，他在2018年執導的電影《熱血燃燒》（前名：《孤戰》）終於落實於今年聖誕檔期在內地上映。

錢國偉遺作《熱血燃燒》擺足5年終於上映。（劇照）

《熱血燃燒》由《古惑仔》班底陳小春、謝天華、林曉峰及朱永棠主演，劇情講述緝毒隊隊員泰樺、老米、阿峯、阿棠是感情要好四兄弟，多年前四人蔘與逮捕跨國毒梟老爹，行動之前上級盧sir要求所有人上交行動電話，以便防止竊聽。然而老爹收買了黑警，四人中了老爹圈套，阿峯不幸遇難，盧sir也在行動中犧牲。阿棠就徹底從警隊消失，老米與泰樺之間的關係變得緊張起來。老爹懷疑左右手老三的身份，老三在老爹身邊多年，為了自保時常向盧sir提供了情報。老米與泰樺合力抓捕狗牙，老三開槍將其打死，並自稱卧底説當年被老爹賄賂的不只周sir……泰樺、老米為了給兄弟們報仇，展開了搏鬥。

《熱血燃燒》由《古惑仔》組合陳小春、謝天華、林曉峰以及朱永棠主演，獨欠鄭伊健。（電影海報）

《熱血燃燒》早在2017年宣布開拍，由《古惑仔》組合陳小春、謝天華、林曉峰以及朱永棠主演，獨欠鄭伊健。2018年完成拍攝受錢國偉病情及新冠肺炎疫情影響，上映檔期一改再改，直至今年才確認年底在內地公映。