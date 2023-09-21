4拍4家族｜封謝安琪為靈感女神　Manson︰第二日就同阿Kay表白

由謝安琪主演的香港音樂溫情電影《4拍4家族》，今日（21日）於昂坪360市集舉行首輪宣傳活動，為10月19日上映的電影提前造勢！主演兼監製《4拍4家族》的樂壇泰斗泰迪羅賓（Teddy Robin）攜同謝安琪、Anna hisbbuR、Rondi陳諾霆、陳奐仁、Manson張進翹及導演賴恩慈一同出席。以音樂為主題的《4拍4家族》，各位成員均為實力派音樂人，謝安琪、Anna hisbbuR及小天才鼓手Rondi更於舞台即場演唱電影歌曲及表演！

香港音樂溫情電影《4拍4家族》由謝安琪、泰迪羅賓、Anna hisbbuR（右二）、陳奐仁及Manson張進翹主演。（莫匡堯 攝）

謝安琪於《4拍4家族》首次宣傳活動中演唱電影歌曲。（莫匡堯 攝）

參演《4拍4家族》的Manson張進翹亦於宣傳活動上接受訪問，提到演出及為這部以音樂為主題的電影創作片尾曲：「我幫呢套戲寫咗隻尾片曲，叫做《Rain or shine》，好似今日咁陽光普照、又好似前幾日咁好大雨，想講好似做音樂或者拍電影都好，無論點我哋都要完成件事、享受個過程！」在《4拍4家族》裡飾演Rondi陳諾霆的叔叔，中段出場後與Kay謝安琪及Rondi均有合作戲份，Manson表示不至於未夠喉：「我都好知足，希望下次可以再多啲！」

Manson張進翹在《4拍4家族》宣傳活動後，接受訪問時分享自己為電影創作的片尾曲。（莫匡堯 攝）

難得與樂壇前輩謝安琪合作，Manson表示Kay的音樂在心目中地位不凡：「阿Kay嘅音樂陪伴住我成長。我年輕時、阿Kay好早期一首歌叫《One and only》好打動到我。當時大部分同學都聽廣東話歌，但Kay就出咗英文歌，好影響我日後寫音樂唔會限制自己純粹廣東話、英文都會寫埋。」Manson更笑指：「我記得我（拍攝）第二日就同阿Kay表白！好似一個小粉絲咁！」更透露將與阿Kay錄製合唱版片尾曲，約十月中在電影上映前推出。

Manson張進翹更笑指自己在《4拍4家族》拍攝第二日便向謝安琪表白！（莫匡堯 攝）

至於謝安琪在Manson心目中的地位，他笑言：「我諗阿Kay係好多人嘅靈感女神！除咗靈感女神都係女神！因為阿Kay真係好靚！除咗音樂仲會做環保工作，用自己嘅影響力、感染力去宣揚大家要留意嘅信息！」表示希望向對方學習。