「翻版林正英」打正旗號4年拍6套殭屍片　袁祥仁驚喜客串又演乞兒

香港已故動作演員及武術指導，以《殭屍先生》及《一眉道人》等經典作品中的道士形象深入民心，對不少香港觀眾而言，電影道長一角至今仍與林正英扣連。由林正英與洪金寶等人發揚光大的「殭屍片」，融合動作、喜劇及驚慄元素，曾經為充滿香港特色及獨有的題材，現今卻不再為港產片特有的專利。

林正英在一系列殭屍電影裡飾演的九叔、一眉道長，成為香港電影的經典角色，（《殭屍先生》電影劇照）

內地網絡大電影近來出現模仿八九十年代紅極一時的殭屍片作品，不少網大以殭屍題材，更以外貌極似林正英的內地網紅葛帥為男主角，企圖復興在香港產量銳減的殭屍片，打正旗號使用林正英在《殭屍先生》系列電影的角色名「九叔」為題，數年來推出三部《九叔歸來》及兩部道士戰殭屍電影。日前葛帥推出主演新作《黃廟村怪談》，再度飾演「九叔」一角，更登上內地網大平台熱播第四位，大受內地觀眾歡迎，令葛帥一炮而紅！

內地網紅葛帥，因為樣貌神還原林正英的一眉道人，一躍成為多部殭屍電影的男主角。（葛帥微博圖片）

葛帥在一系列《九叔歸來》後，近日再度推出主演殭屍片新作《黃廟村怪談》，角色繼續為道長九叔。（葛帥微博圖片）

照抄林正英經典

網大《黃廟村怪談》由葛帥主演，更特別邀請到袁和平胞弟、《功夫》裡飾演老乞丏的袁祥仁參演，注入港產片影子。《黃廟村怪談》劇情講述一條生人勿近的村落，鬧出離奇死亡事件，葛帥飾演的道士「九叔」帶着兩名徒弟路過，發現事件後更捲入其中，連徒弟也幾乎變成殭屍，最後請教袁祥仁飾演的高人「蠱王」後，以道術破解危機。

葛帥在新作《黃廟村怪談》裡飾演道長九叔，與林正英的經典角色相同。（《黃廟村怪談》網大截圖）

葛帥飾演的九叔，不論外貌、造型及道具均神還原林正英的經典形象。（《黃廟村怪談》網大截圖）

《黃廟村怪談》的劇情結構與八九十年代的殭屍片套路相似，亦抄足林正英的經典黃色道袍、桃木劍、銅錢劍、糯米及墨斗線等元素，葛帥雖然樣貌神還原已故的林正英，模仿法術動作功架亦相當純熟，氣勢十足，但難以與于占元門下訓練多年的林正英相提並論，而戲中其他參與武打戲份的角色亦非常參差，動作「一板一眼」十分生硬。

網大殭屍片不少元素抄足香港經典，包括桃木劍、銅錢劍，連林正英在電影中的便服造形，亦被葛帥模仿。（《黃廟村怪談》網大截圖）

網大殭屍片當然不少得以符咒壓制殭屍的橋段。（《黃廟村怪談》網大截圖）

網大殭屍片當然不少得以糯米壓制殭屍毒的橋段。（《黃廟村怪談》網大截圖）

葛帥除了樣貌神還原林正英外，飾演道長九叔演繹作法動作時，尚算流暢純熟。（《黃廟村怪談》網大截圖）

葛帥除了樣貌神還原林正英外，飾演道長九叔演繹作法動作時，尚算流暢純熟。（《黃廟村怪談》網大截圖）

復古級特技

為了呈現道術降服殭屍的法術，過去的港產片均會在後期製作添加視覺特效，如發光符咒及墨斗線等。《黃廟村怪談》亦以復古級電腦特技，重現經典元素，然而電腦特技效果缺乏新意之餘，走位、穿崩的程度亦睇齊八十年代的效果，配合現今的高清畫面及「世界光」燈光效果下，異常突兀！

葛帥飾演的道長九叔，手上的墨斗線在作法時會發光，但卻出現走位、穿崩及不連戲的程度，效果似足八十年代的港產片。（《黃廟村怪談》網大截圖）

葛帥飾演的道長九叔，手上的墨斗線在作法時會發光，但卻出現走位、穿崩及不連戲的程度，效果似足八十年代的港產片。（《黃廟村怪談》網大截圖）

桃木劍發光後，變成「螢光筆」圶鼓面上寫符咒。（《黃廟村怪談》網大截圖）

桃木劍發光後，變成「螢光筆」圶鼓面上寫符咒。（《黃廟村怪談》網大截圖）

桃木劍降殭屍特技逐格睇：

翻炒「乞兒」袁祥仁

袁祥仁自六十年代起參演香港電影，一直為港產動作電影的中流砥柱，中後期作品如《猛鬼大廈》、《武狀元蘇乞兒》等，觀眾至今仍然印象深刻，猶其袁祥仁於周星馳作品《武狀元蘇乞兒》及《功夫》裡兩度客串「乞兒」一角，維俏維妙之餘喜感十足。

袁祥仁在《功夫》裡飾演的乞兒，非常經典。（《功夫》電影劇照）

在《黃廟村怪談》中，導演翻炒袁祥仁的經典「乞兒」角色，雖然造型高仿，但創意欠奉，角色功能比周星馳電影發揮較低，靠連串冗長對白交代危機背景及決勝關鍵。

袁祥仁於《黃廟村怪談》飾演的蠱王，將《功夫》裡的乞兒徹底還原。（《黃廟村怪談》網大截圖）

袁祥仁作為香港電影最資深北派武術指導袁小田的眾子之一，承繼父親在成龍名作《醉拳》的蘇乞兒一角，歷數十年後在內地網大再被翻炒，毫無新意亦欠缺趣味。