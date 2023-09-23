霸王別姬30年｜汪曼玲認曾考慮張國榮配成龍　巨額片酬嚇親老闆

今年是張國榮（Leslie）逝世20周年，亦是其電影代表作《霸王別姬》面世三十年，電影出品人徐楓的「湯臣娛樂」，特別於Leslie的九月冥壽期間，將這齣經典以4K修復重新於世界各地公映。而身為「湯臣娛樂」總監的汪曼玲（汪姐），就接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，細訴當年由籌備到完成，先後三次飛往北京探班，亦曾身在康城影展，見證哥哥與一眾演員膺最高榮譽金棕櫚獎的故事。

資深傳媒及電影人汪曼玲，接受雷霆881商業一台《星光背後》的梁泰來專訪。（相片由節目提供）

成龍片酬佔製作貴1/3

節目中，汪曼玲披露當年原來是陳自強（Willie）推薦李碧華的原著小說給老闆徐楓，才促成有這齣電影經典誕生，汪曼玲︰「Willie很鍾意原著，但指自己公司不適合拍，推薦給湯太(徐楓)，後來跟李碧華談了四晚買版權，亦尊重作者讓李碧華參與劇本及選角。」有指當年導演陳凱歌最初屬意由張國榮及成龍分別飾演程蝶衣與段小樓，汪曼玲說：「程蝶衣一直屬意張國榮，至於霸王一角，陳凱歌本來想自己做，亦都考慮過台灣的吳興國，當然有想過成龍，但當年成龍開片酬2000萬，我們整部電影預算才3000萬。」

張國榮生涯中，一共拍攝56部電影，《霸王別姬》絕對為極具代表性的作品。（電影公司提供）

張國榮於1992年拍攝《霸王別姬》。（電影公司提供）

《霸王別姬》已面世三十年，其中張豐毅一角原屬意成龍泗演出。（《霸王別姬》劇照）

電影開拍前，曾召開記者會宣佈尊龍飾演程蝶衣，汪曼玲說：「李碧華跟湯太一直屬意哥哥，但當時哥哥很多片約，陳凱歌又要求他花兩個月時間學京劇，再加上四個月時間拍攝，就在哥哥要求黑紙白字簽約拉鋸間，尊龍自己找上陳凱歌想演程蝶衣。」

《霸王別姬》導演陳凱歌原屬意找成龍演段小樓一角，但巨額片酬實難成事。（《重案組》劇照）

張國榮正在考慮應否花半年時間受訓及接拍時，期間彈出尊龍稱頁願意減片酬演出。（《霸王別姬》劇照）

尊龍唔接拍關隻狗事？

當年憑《末代皇帝溥儀》在荷李活爆紅的尊龍，曾是粉菊花徒弟有京劇底子，亦稱極欣賞陳凱歌的前作《邊走邊唱》京劇，因此與陳凱歌一拍即合，但為何召開記者會後又辭演，原來亦與合約細節有關，「尊龍本來150萬美金（約1,100萬港元）片酬，他為表誠意願意減30萬美金（約230萬港元），但其經理人之後付加很多細節，又要坐什麼航空公司，要求飲什麼礦泉水，我們都無所謂，但又說其養的狗仔不能過海關，是變了很多要求。湯太一心想大家齊心拍好一部戲，無可能花時間服待一個明星！變了合約又膠著，之後是尊龍自己宣佈唔拍。」原來之後再找張國榮是陳凱歌出面，因為陳凱歌看過哥哥為雜誌《號外》拍的京劇封面照，亦深覺哥哥比尊龍更適合演程蝶衣。

尊龍憑《末代皇帝溥儀》在荷李活爆紅，但由於要求多多而未能演出《霸王別姬》。（《末代皇帝》劇照）

有見《霸王別姬》贏得康城影展，尊龍翌年接拍《蝴蝶君》，但效果有很大差異。 （《蝴蝶君》劇照）

力勸金狂接戲搵上岸錢

汪曼玲坦言記者與藝人關係脆弱，亦直認自己現實與實際，故與林青霞最深交時，曾鼓勵當時以《東方不敗》爆紅的林青霞狂接戲賺上岸錢，「當時青霞找我幫她接工作，《東方不敗》之後很多電影找她，她本來想揀好戲拍，的確是我叫她狂接戲，花無百日紅，那年紀還可以拍多少年電影？之後她也說賺了數千萬！」及至嫁予富商刑李源，汪姐了解林青霞所有私事包括情史。

《東方不敗》之後，很多電影找林青霞演出，（《笑傲江湖II東方不敗》劇照）

跟鄧麗君相熟但拒談私事

至於另一巨星好友鄧麗君，她直言Teresa絕不會透露感情事，「那時我們一起買大哥大電話，互相知道對方的號碼！跟鄧麗君熟絡到她會來我家打牌，我可以說她有潔癖，會戴著粉綠色膠手套打麻雀，但她亦可以坐在我家地下睇電視，但她從來不會透露私事，她根本不會講，她是不易信人。」至於徐楓找她轉做湯臣娛樂就淡出娛記行列，汪曼玲說：「是因為再用我們那一代模式採訪，已經不可能，一定畀人淘汰。我也試過被公司派去等成龍，就是成龍吳綺莉那單新聞，我們幾個記者加攝記去東京等，當然等不到，最後是去了橫濱他開的餃子店影那間店鋪及餃子當交差，是無聊到極點。」