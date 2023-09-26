轟天猛將4︱美瑾霍絲零演技靠露胸床戲搶鏡　網民狠評：最大敗筆

荷里活槍戰動作電影《轟天猛將4》（Expend4bles），由老牌動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）監製及主演，攜同系列老戰友積遜史特咸（Jason Statham）、Dolph Lungren及Randy Couture再次出發執行僱傭兵任務。今集更有多位新血加盟助陣一班老兵，包括饒舌歌手50 Cent、女神美瑾霍絲（Megan Fox）、亞裔動作巨星Tony Jaa及Iko Uweis，實力不容小覷！

《轟天猛將》事隔九年推出系列第四集，風評大不如前。（《轟天猛將4》電影劇照）

《轟天猛將4》日前上映後，在評論網站爛番茄僅得16%新鮮度，普遍認為質素相比前三部曲下滑甚多，而新任女主角的美瑾霍絲除了演出強差人意外，亦被指外貌衰老、靠大量後期製作加工。現年37歲的美瑾霍絲早於2003年出道，以身材火辣、美豔性感着稱，曾一度於《變形金剛》（Transformer）系列首兩集爆紅，並成為性感女神，可惜多年來演技未有進步，一直沒有突破作電影花瓶角色。

新加盟的女主角美瑾霍絲，在戲照裡陀槍原來令觀眾甚期待。（《轟天猛將4》電影劇照）

美瑾霍絲曾飾演《變形金剛》系列首兩集的女主角。（《變形金剛》電影劇照）

美瑾霍絲在《轟天猛將4》飾演女主角，更作為硬漢積遜史特咸戲中的女朋友，原本被受期待，希望在顏值擔當外能發揮動作武打，可惜美瑾霍絲在戲中槍戰動作發揮平平，僅有一場戲中與積遜史特咸一邊調情、一邊纏鬥的「床上戲」較有睇頭，但亦僅靠瑜珈服及情趣內衣露胸性感鏡頭搶鏡，再次淪為花瓶角色，表現令人失望。

美瑾霍絲在電影中與積遜史特咸有一場邊調情邊纏鬥的激情戲份。（《轟天猛將4》電影劇照）

美瑾霍絲被批除了靠瑜珈服及情趣內衣露胸搶鏡，整部電影中的表現亦沒有睇頭。（《轟天猛將4》電影劇照）

美瑾霍絲激情戲份逐格睇：

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雖然美瑾霍絲在電影中展現十多年未變、依然性感撩人的身材，然而卻被指近鏡拍攝面部時明顯蒼老，更要依靠後期製作加工遮瑕，效果更有如疊加十級「美顏濾鏡」，面部肌膚失去皮膚質感，削弱演戲期間的表情細節，亦阻礙情緒表達。有網民於評論網站狠留劣評指：「美瑾霍絲是最大敗筆！」「十多年保持着零演技也非常難得！」亦有針對美瑾霍絲的外貌指：「美瑾的五官太硬膠！」「沒有人要看美顏特技！」