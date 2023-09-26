《我的麻吉4個鬼》曾敬驊戲中頹喪扮相　神似到朋友唔認得佢

由《比悲傷更悲傷的故事》團隊製作，曾敬驊聯同邵雨薇首度合作的「見鬼」喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，於台灣上映大獲好評，香港將於本週四（9月28日）上映，並於過去幾個星期舉行了數場優先場，反應既笑又哭，不少觀眾對當中的結尾轉折表示大驚喜！

曾敬驊的頹廢造型，獲不少觀眾讚賞。（《我的麻吉4個鬼》劇照）

台灣喜劇電影《我的麻吉4個鬼》在台公映後大獲好評。「麻吉」在台灣意解「老友」「死黨」，意味戲中4隻鬼是主角的死黨？電影由演出《返校》《刻在我心底的名字》的實力演技派男星曾敬驊聯同台灣女神邵雨薇聯合演出，曾敬驊在戲中更「改頭換面」，黑眼圈配上宅男髮型，完全將靚仔樣收起來，毫無包袱大放笑彈！頹喪扮相也讓曾敬驊滿意笑說：「這次的裝扮很令我吃驚，常常讓身邊的朋友認不出我，追垃圾車時特別投入！」

曾敬驊聯同邵雨薇首度合作。（《我的麻吉4個鬼》劇照）

邵雨薇在片中飾演急救曾敬驊的救護員，為此特別去學救護專業課程，她表示基本的CPR（心肺復甦）、電擊、急救都有受訓，實在非常敬業！預告上看到二人有一場浪漫天使戲，曾敬驊透露鏡頭外的爆笑花絮：「那場戲是室內搭景拍，全場打白光，我們的前方有一顆超光的大白燈，雨薇牽著我的手走進光裡，原本應該很開心很浪漫，但越往前走，感覺就怎麼越來越熱，臉整個快燒起來，眼睛都睜不開了，走到後來我們兩個人都快不行。」

電影有笑有淚，拍得相當感人。（《我的麻吉4個鬼》劇照）

電影除了兩位知名男女主角的之外，演另外4隻鬼的亦是台灣著名實力演員包括有陸弈靜、蔡嘉茵、張再興，三位都是獲得金馬獎提名而實力又被廣泛肯的演員！《我的麻吉4個鬼》之前香港舉行了數場優先場，觀眾都被戲中曾敬驊衰到貼地、想死又死極唔去、再被4隻鬼不斷上身的搞笑情節惹笑全場，然而每場觀眾都不約而同為戲後段那意想不到的轉折位大感驚訝，更有很多觀眾哭到不行！