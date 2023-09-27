溫碧霞調景嶺大14歲離家出走︰見住同學喺面前死去｜我們的十八歲

電影《我們的18歲》，溫碧霞（Irene）有份擔任監製及主演，電影由徐欣羨執導，電影圍繞兩位女主角張綺玲（林千渟 飾）及李羡英（楊偲詠 飾）的成長故事，其實即是溫碧霞的前半生故事，而林千渟就是飾演其年輕版。講到自己的成長，Irene既有感慨時，也有歡樂的回憶，亦慶幸入了這個圈，拍了一部《靚妹仔》改變了自己。



化妝及髮型︰Sharonlam107

場地：The Vault@中環藝穗會

溫碧霞與爸爸的關係兒時不太好，一直就只有管束沒有關心。（梁碧玲 攝）

一手一腳建立家園

溫碧霞兒時住調景嶺，那時候的調景嶺自成一國，住滿不少國民黨老兵的後代，溫爸爸亦正是退役軍人。「以前爸爸都是國民黨軍人，其實住調景嶺大多數都是國民黨軍人後裔，當時居住環境好簡陋，所有屋都是自己起的，我住那所屋都是爸爸親手起，我都有份油漆，所以政府要拆時，爸爸反應好大，是拆掉他一手一腳興建的家園。」

溫碧霞以自己的故事，拍成電影。（《我們的18歲》劇照）

親自挑選林千渟飾演自己年輕版。（《我們的18歲》劇照）

戲中演自己爸爸的正是狄龍，「他在戲中的固執好似我爸爸，他完全是最適合的人選。」除了固執，亦好講求紀律和操守品行，在他眼中娛樂圈就是發明星夢，所以知道女兒將入娛樂圈都好火爆。溫碧霞︰「他只想你讀書和準時回家，我帶男同學仔返屋企會被他趕走，兩父女一直欠缺關心和了解，令我好想離開這個家，去外面尋找愛作彌補，直到14歲我便真的離家出走，他愈唔畀我，我愈想挑戰。」

當年14歲便離家出走，完全因為在家得不到愛的感覺。（梁碧玲 攝）

差點要賣斷給人養

兒時生活家景不好，媽媽差點要乾愛將Irene賣斷給有錢人家養，「所以我好細個就追求理想和自由。」離家出走前，Irene有少試牛刀逃學，出市區睇電影《無盡的愛》（Endless Love），「當年由調景嶺出市區要搭船去筲箕灣，或者逼巴士出九龍，但由屋企起程，要行45分鐘才去到巴士站搭91號巴士到彩虹，細個就是在這地方長大，返學、買包薯片都要行半個鐘，日日咁行大家身形都好靚。」

唔敢食丸仔

睇戲是前奏，隨後朋友叫她落Disco學飲酒食煙，還叫啪丸仔，「我唔敢食，但被朋友笑，就扮食其實丟了去。後來我親眼見到個朋友仔，食兩粒丸仔後飲好多酒，之後開始神經錯亂，仲嘔晒白泡，叫白車來到都救唔番，我睇住個朋友在我面前死去，呢個畫面好衝擊，然後同自己講唔可以食丸仔同吸毒。」後來又因為拍了《靚妹仔》改變了自己一生。由因為《停不了的愛》賣座，家人知我認真拍戲，視為一份事業，所以跟家人的關係都有改善。