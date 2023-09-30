阿蘇嘉︱女將軍真身為Kenobi老婆　與伊雲麥葵格演全裸出浴戲撻着

《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並已推出首季頭六集，將於每星期三持續更新。劇集於迪士尼旗下串流平台Disney+上架後，於國外成為星戰迷熱捧的劇集，並熱切討劇情及人物角色，其中除了女主角阿蘇嘉、華裔演員劉承羽飾演的Sabine Wren及反派女學徒Shin Hati外，連新共和國女將軍仙杜拉亦引起觀眾注目。

《星球大戰》全新劇集《阿蘇嘉》，以黑武士Anakin Skywalker的唯一親傳弟子阿蘇嘉為女主角，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演。（《阿蘇嘉》劇集劇照）

Mary Elizabeth Winstead於《阿蘇嘉》裡飾演新共和國外星人女將軍仙杜拉。（《阿蘇嘉》劇集劇照）

《阿蘇嘉》為《星球大戰》系列裡少數以女性角色主導的作品，劇集裡前反抗軍、新共和國的外星人女將軍仙杜拉，由美國女演員Mary Elizabeth Winstead飾演，此前Winstead主力參演電視劇，及於電影飾演配角，並未具國際知名度。

Mary Elizabeth Winstead早於1997年出道，主力參演電視劇及電影女配角，並未具國際知名度。（視覺中國）

然而在2022年，Winstead與蘇格蘭裔演員伊雲麥葵格（Ewan McGregor）結婚，因此在參演《阿蘇嘉》後，麥葵格與Winstead便成為極罕有的「星戰夫妻」，Winstead更被星戰迷稱為「Obi-Wan老婆」！

伊雲麥葵格於《星球大戰前傳》系列裡飾演Obi-Wan Kenobi大師，去年亦推出角色自傳劇集。（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

伊雲麥葵格與Mary Elizabeth Winstead於去年結婚，二人均曾主演《星球大戰》系列作品，是極罕有的「星戰夫妻檔」。（視覺中國）

現年38歲的Mary Elizabeth Winstead，早於1997年出道，曾於2010年下嫁導演Riley Stearns，Winstead亦曾主演丈夫執導的電影及短片，然而Winstead於2017年5月宣布分居，同年10月便與伊雲麥葵格開始拍拖。Winstead與麥葵格於電視劇《Fargo》上邂逅，2017年播出的第三季中，二人更合演過一幕驚人的裸露橋段，當時Winstead與麥葵格在劇情中共浴，及後全裸背向鏡頭，更從浴缸上站立露股！難怪連伊雲麥葵格亦急於在2018年完成離婚手續，並公開與Winstead的戀情。

伊雲麥葵格與Mary Elizabeth Winstead於拍攝電視劇《Fargo》期間邂逅。（《Fargo》劇集劇照）