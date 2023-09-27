荷里活版《無間道》原意開續集　馬田史高西斯親述難產原因

香港黑幫警匪電影《無間道II》於2003年上映，今年亦為上映20周年。於2002年上映前作《無間道》於華語影壇取後空前成功，因此衍生第二三集續作，原版亦被荷里活購入版權，更由巨匠馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及麥迪文（Matt Damon）主演的《無間道風雲》（The Departed）。



《無間道》於2002年上映後取得空前成功，亦衍生出第二三集。（《無間道》電影劇照）

近日馬田史高斯接受外媒訪問，提到自己對系列電影的反感，但意外透露原來《無間道風雲》竟一度考慮如香港版一樣開拍續集！卻因為馬田史高西斯的堅持，令續集胎死腹中。

荷里活購入《無間道》版權後拍攝《無間道風雲》，由巨匠馬田史高西斯執導，里安納度狄卡比奧及麥迪文主演。（《無間道風雲》電影劇照）

馬田史高西斯透露，製片商華納兄弟影業希望《無間道風雲》成為系列，與原版一樣衍生續作，於是請馬田史高西斯在電影結局中，容許里安納度或麥迪文其中一位角色在結局中生存，讓電影留有拍攝續集的空間。馬田史高西斯回憶製作期時表示：「他們想要一套系列電影，並不在乎一個人或生或死背後的道德問題。」

馬田史高西斯近日受訪時透露，製片商原意希望《無間道風雲》成為系列。（視覺中國）

馬田史高西斯續指，完成《無間道風雲》後曾舉行試映會，參與製作的幕工作人員及試映觀眾非常欣賞及認同結局的處理，唯獨華納兄弟影業的高層：「一眾高層散場後感到非常失望，因為《無間道風雲》並非他們想要的作品，他們想要一個電影系列。」