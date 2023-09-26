我們的十八歲︱與麥子樂床戲一take過零尷尬　林千渟：佢好有經驗

由溫碧霞監製及主演香港電影《我們的十八歲》今日（26日）舉行首映禮，電影為溫碧霞半自傳式作品，改編成長經歷作為劇情藍本。溫碧霞今日攜同林千渟、楊偲泳、李麗珍、麥子樂、狄龍等一眾主演出席，並於首映禮上接受訪問。

主演兼監製《我們的十八歲》的溫碧霞，今日攜同李麗珍、林千渟、楊偲泳及狄龍等主演，一同出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

楊偲泳與林千渟在《我們的十八歲》裡分別飾演李麗珍及溫碧霞的年輕版。（梁碧玲 攝）

林千渟與楊偲泳於《我們的十八歲》裡分別飾演溫碧霞及李麗珍的年輕版，彼此間猶如閨密一樣親密，林千渟笑言拍攝前亦要與合作過的楊偲泳培養感情：「我自己性格比較被動，但發現佢嘅性格比我更被動！睇下大家鬥邊個講嘢先，又唔會講多句。」幸好導演在拍攝前安排工作坊讓二人有更多相處玩樂的時間，令彼此更熟絡、了解真情性。

林千渟與楊偲泳笑言二人性格均比較被動，但相處增加後變得熟絡，能夠於《我們的十八歲》裡飾演閨密。（梁碧玲 攝）

林千渟於電影中與麥子樂飾演性感床戲，她自言演出尺度未到底線：「我覺得又未到好底線，大家望上去都接受到嘅程度！」更直言夠膽在IMAX巨幕上欣賞自己的床戲：「我陣眼會眼都唔眨望住自己！」

林千渟表示與麥子樂早已認識，《我們的十八歲》的性感尺度亦未到自己的底線。（梁碧玲 攝）

麥子樂在《我們的十八歲》裡與林千渟上演一場性感床上戲。（梁碧玲 攝）

林千渟亦表示與麥子樂本身相識，亦是同公司的藝人，所以拍攝性感床戲亦未感尷尬，她更直言拍攝非常順暢、自信表示：「一Take（完成）囉！」又續指：「子樂本身拍呢啲戲好有經驗！佢好有經驗、好豐富，我唔覺得佢緊張喎！佢就好似帶領住我去，咁我就跟住去咁！」

林千渟笑言與麥子樂拍攝《我們的十八歲》裡的床戲一take過完成，更因為對方經驗豐富而沒有緊張或尷尬。（梁碧玲 攝）

林千渟與楊偲泳表示對《我們的十八歲》票房有信心，至於達標後的福利，林千渟笑指：「呢啲梗係交畀溫小姐啦！交畀大佬！」楊偲泳亦表示：「大佬有福利，我哋都有福利！」